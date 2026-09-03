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Estalla incendio en demolición de chimenea dañada por sismo en fábrica de papel de Japón

TOKIO (AP) — Un incendio estalló el jueves durante la demolición de una chimenea dañada por un sismo en una fábrica de papel de la prefectura de Kumamoto, en el suroeste de Japón.

Imágenes difundidas por la televisión nacional NHK mostraron llamas anaranjadas que salían de una de las chimeneas rotas de la fábrica, y una densa columna de humo negro se elevaba hacia el cielo.

El Departamento de Bomberos de la ciudad de Yatsushiro informó que recibió una llamada de emergencia el jueves por la noche de un empleado de la fábrica de Nippon Paper Industries, quien indicó que el incendio se produjo durante los trabajos de demolición.

Tres de las cinco chimeneas de la planta sufrieron daños graves cuando el sismo de magnitud 7,1 sacudió el 28 de julio y dejó 38 muertos. Una chimenea de 80 metros (262 pies) de altura se derrumbó y causó la muerte de nueve empleados de la fábrica.

Unas 36.000 viviendas y edificios quedaron destruidos o dañados, y más de 2.000 personas siguen viviendo en centros de evacuación, incluidos gimnasios escolares y centros comunitarios.

Las autoridades señalaron que el incendio del jueves se originó cuando los trabajadores intentaron retirar la punta rota de la chimenea, aunque nadie resultó herido.

Los bomberos indicaron que no se conoce la causa exacta del incendio.

Las autoridades añadieron que, más de tres horas después que se desplegaran 14 camiones de bomberos, los equipos seguían combatiendo el fuego.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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