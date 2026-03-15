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Estados Unidos vence 2-1 a República Dominicana y llega a su 3ra final seguida del Clásico Mundial

MIAMI (AP) — Gunnar Henderson y Roman Anthony conectaron jonrones y Estados Unidos limitó a la explosiva ofensiva de la República Dominicana para ganar una emocionante semifinal 2-1 el domingo y quedar a una victoria de conquistar su segundo campeonato del Clásico Mundial de Béisbol.

Mason Miller, izquierda, y Will Smith, la batería de Estados Unidos, celebran el final de la novena entrada del partido de béisbol del Clásico Mundial ante República Dominicana, el domingo 15 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
Mason Miller, izquierda, y Will Smith, la batería de Estados Unidos, celebran el final de la novena entrada del partido de béisbol del Clásico Mundial ante República Dominicana, el domingo 15 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

El cargado roster estadounidense, encabezado por el ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional Paul Skenes e integrado por estrellas como Bryce Harper y Aaron Judge, alcanzó su tercer juego consecutivo por el título del CMB tras ganar en 2017 y caer ante Shohei Ohtani y Japón en 2023. Los estadounidenses enfrentarán al ganador de la semifinal del lunes entre Italia y Venezuela en el juego por el título del martes.

Los dominicanos llegaron a las semifinales por primera vez desde que ganaron el título en 2013, pero quedarse fuera del campeonato no era el objetivo para un roster que incluyó a seis jugadores que terminaron entre los 10 primeros en la votación al Jugador Más Valioso el año pasado y que avanzó con facilidad en las primeras rondas de este Clásico Mundial.

Enfrentaron su prueba más dura del torneo ante Skenes (2-0), quien permitió una carrera con seis hits en 4 entradas y un tercio de labor, y ante el bullpen de Estados Unidos, que mantuvo a los dominicanos sin anotar el resto del camino.

La República Dominicana amenazó en la novena cuando Julio Rodríguez recibió una base por bolas y avanzó hasta tercera ante Mason Miller. Con dos outs, Miller ponchó a Geraldo Perdomo para su segundo salvamento.

Junior Caminero conectó un jonrón solitario ante Skenes en la segunda para darle a los dominicanos un récord de 15 cuadrangulares en el torneo, superando la marca establecida por México en 2009. Terminó el torneo bateando para .350.

El duelo entre dos alineaciones repletas de estrellas no decepcionó en cuanto a grandes momentos, especialmente a la defensiva.

Judge lo inició en la tercera con un misil de 95,7 mph desde el jardín derecho para poner out a Fernando Tatis Jr. en tercera. El All-Star de los Yankees luego quedó del otro lado de una enorme jugada defensiva en la quinta cuando Rodríguez —una entrada después de recibir un pelotazo en la muñeca con una recta de 98 mph de Skenes— trepó la barda del jardín central para robarle a Judge un jonrón.

Henderson, como titular en la tercera base por encima de Alex Bregman, conectó un jonrón ante Luis Severino para empatar el juego en la cuarta, antes de que Anthony pegara el jonrón de la ventaja al hacer contacto con un sinker en cuenta de 3-2 del derrotado Gregory Soto.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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