Esperan vientos fuertes e inundaciones en Hawai por huracán Nolo; Polo se fortalece frente a México

Nolo se arremolinaba lentamente al sur de la Isla Grande de Hawai el sábado, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h (105 mph). El vórtice de la tormenta se encontraba a unos 235 kilómetros (145 millas) al sur del punto más meridional de Hawai y podría intensificarse hasta convertirse en una tormenta potencialmente mortal y catastrófica durante el fin de semana.

Los meteorólogos advirtieron sobre posibles inundaciones y deslaves, y se esperaba que partes de la Isla Grande registraran acumulados de lluvia de hasta 51 centímetros (20 pulgadas). También se preveían lluvias intensas en las otras islas de Hawai.

“No salgan si no tienen que hacerlo, por el peligroso entorno de inundaciones, pero también por los vientos fuertes", exhortó el viernes Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes. "Podemos sufrir la caída de árboles y líneas eléctricas”.

La organización humanitaria sin fines de lucro CORE y otros grupos pasaron la semana empacando y enviando suministros, como estufas de campamento y productos de higiene, por carga aérea desde Oahu hacia la Isla Grande para un centro comunitario de ayuda que ha estado activo desde el huracán Lala de agosto.

Los residentes aún se recuperan de Lala, que produjo lluvias intensas y vientos lo suficientemente fuertes como para arrancar de sus cimientos alrededor de 100 viviendas en la Isla Grande.

El presidente Donald Trump aprobó el viernes una declaración de emergencia para el estado de Hawai, autorizando a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias a coordinar asistencia de todo el gobierno federal y a proporcionar apoyo de financiamiento para medidas de emergencia.

Autoridades de Hawai pidieron a los residentes que prepararan kits de emergencia, y el gobernador emitió una proclamación de emergencia, activando a cientos de integrantes de la Guardia Nacional de Hawai.

Funcionarios del condado Hawai en la Isla Grande instaban a los residentes de zonas propensas a inundaciones a considerar refugiarse en los albergues que se están habilitando u otros lugares.

Hawaiian Electric, la principal empresa de servicios públicos del estado, informó que las cuadrillas que habían estado ayudando a restablecer la electricidad en Kauai tras el huracán Lowell de este mes regresaron a Oahu, Maui y la Isla Grande en preparación para la tormenta.

Polo se fortalece en frente a costas de México

Por su parte, México está bajo la amenaza del huracán Polo, que se dirige hacia la península de Baja California después de llevar condiciones de tormenta a la costa suroeste. Polo registraba vientos máximos sostenidos de 249 km/h (155 mph) el sábado, pero se espera que se debilite gradualmente antes de tocar tierra el lunes.

Uno de los poblados en la trayectoria prevista de Polo es San Juanico, una pequeña comunidad pesquera en la costa del Pacífico de Baja California, donde el acceso a necesidades básicas ya es inestable.

El pueblo sólo ha tenido electricidad de tiempo completo desde hace un par de años, y aun así sufre cortes frecuentes. Sin energía, los residentes no pueden refrigerar alimentos ni bombear agua. La gasolinera más cercana está tan lejos que el combustible se almacena y se vende desde tanques en el pueblo y con frecuencia se agota si hay alta demanda.

Gloriely Robles Meza, encargada de un pequeño hotel en el lugar, señaló que la comunidad siente que la han dejado sola para prepararse ante la tormenta sin ayuda de las autoridades.

Añadió que le gustaría que las autoridades preposicionaran maquinaria pesada para despejar caminos, junto con generadores de emergencia por si acaso el poblado queda incomunicado.

Por ahora, indicó, el único plan es convertir la escuela primaria local en un albergue.

San Juanico ha vivido tormentas a finales del verano, pero Polo se siente diferente, afirmó Jeffrey Westman, un estadounidense a quien atrajo por primera vez hace 40 años el rompiente de surf de clase mundial del pueblo y que posee una propiedad allí.

Westman, de 63 años, se encuentra en Europa en este momento, pero se dice preocupado por los habitantes de San Juanico, en particular por su capacidad de recibir entregas de alimentos o llegar a supermercados más grandes si se corta el acceso por carretera.

Los caminos arrasados por el agua también podrían bloquear el acceso al centro médico más cercano, a unos 80 minutos en Ciudad Constitución.

Westman dijo que espera que Polo se comporte como algunas tormentas anteriores, perdiendo intensidad antes de llegar a la costa de Baja California. ___

Los periodistas de The Associated Press Dave Collins en Hartford, Connecticut; Gabriela Aoun Angueira en San Diego; Kathy McCormack en Concord, Nueva Hampshire; y Hannah Schoenbaum en Salt Lake City contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP