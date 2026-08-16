Espanyol golea 3-0 a Levante y Racing desperdicia ventaja de 2 goles en regreso de La Liga

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La Liga fue la primera de las cinco grandes ligas de Europa en comenzar, menos de un mes después de que su selección nacional ganara la Copa del Mundo.

Fernández anotó goles en la primera mitad y el delantero inglés Tyrhys Dolan selló la victoria inaugural del Espanyol en casa con un tanto en los minutos finales.

También el domingo, Racing Santander regresó a la máxima categoría tras 14 años de ausencia con un empate 2-2 ante Villarreal, que terminó tercero la temporada pasada, por detrás del campeón Barcelona y del segundo clasificado Real Madrid.

Barcelona y el Real Madrid de José Mourinho no iniciarán sus campañas hasta el próximo fin de semana porque algunos de sus jugadores regresaron tarde de la Copa del Mundo.

Racing se puso 2-0 arriba en casa antes de que Villarreal igualara el partido con goles con un minuto de diferencia al final de la primera mitad.

Espanyol terminó 11.º en la liga la temporada pasada tras un fuerte arranque que lo mantuvo cerca de la parte alta de la tabla al inicio. Después sufrió una racha de 18 partidos sin ganar que lo dejó en peligro de descenso.

Levante apenas evitó el descenso la temporada pasada, al finalizar en el 16.º puesto. Otro partido estaba programado para el domingo, Celta Vigo contra Osasuna, pero tuvo que posponerse debido a un brote de hongos en el césped del estadio Balaídos del Celta. Fue reprogramado para el 27 de agosto pese a las quejas de Osasuna. El sábado se disputaron dos partidos. Alavés derrotó 3-0 a Getafe, que jugó con 10 hombres, y Sevilla remontó para vencer a Rayo Vallecano 2-1. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP