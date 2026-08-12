España se prepara para un inusual eclipse solar en medio de alertas por calor e incendios

Miembros del grupo de astrofotografía amateur "Los Taraos" instalan cámaras para fotografiar un eclipse solar total en Berlanga de Duero, en el centro de España, el miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto AP/Bernat Armangue) AP

Personas utilizan gafas para eclipses solares para mirar hacia el Sol antes de un eclipse solar en Reikiavik, Islandia, el miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto AP/Marco di Marco) AP

A lo largo de una franja del norte y el centro de España, millones de personas disfrutarán de algunas de las mejores vistas de la Europa continental de este espectáculo celeste. Comenzará alrededor del atardecer, cuando el sol, la luna y la Tierra se alineen, sumiendo brevemente en la oscuridad a partes de la península Ibérica, además de algunas zonas en Groenlandia e Islandia.

El evento podría atraer al menos a medio millón de visitantes más, según las autoridades españolas. Con el telón de fondo de las abrasadoras temperaturas veraniegas y los incendios forestales, las autoridades han puesto en marcha un gran dispositivo de seguridad antes del esperado eclipse, cuya totalidad —cuando la luna cubra por completo la luz del sol— se prevé que dure menos de 2 minutos y medio.

El Ministerio del Interior dijo que ha habilitado 350 puntos oficiales de observación en distintos lugares, incluyendo en la llamada “España vaciada”, zonas poco pobladas del interior del país. Además, se ha limitado o restringido el acceso a otros 123 puntos debido a las condiciones ambientales o a la presencia de obstáculos que podrían dificultar una evacuación.

Hace apenas unas semanas, el incendio forestal más destructivo en la historia de España devoró 500 kilómetros cuadrados (193 millas cuadradas) y obligó a evacuar a decenas de miles de personas en el centro del país. Varios incendios más pequeños seguían activos en otras partes de la geografía española.

Más de 33.500 agentes de las fuerzas del orden se desplegarán en las zonas de observación y en los accesos, indicó el ministerio.

“Las altas temperaturas, la sequedad acumulada del combustible vegetal y la elevada presión sobre espacios naturales por los desplazamientos previstos obligan a extremar las medidas de prevención”, afirmó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un comunicado.

Gran parte de España estará en alerta el miércoles por temperaturas que se espera que superen los 35º Celsius (95º Fahrenheit) y la vegetación seguirá completamente seca. La agencia meteorológica nacional, AEMET, contempla esas temperaturas para muchas de las zonas donde se observará el eclipse total.

La máxima prioridad de las autoridades es evitar incluso una sola chispa que pueda derivar en un incendio, como ocurrió en Ávila, al oeste de Madrid, a finales de julio. Además, instan a los visitantes a no encender fuegos, no tirar basura y no estacionar en zonas con vegetación seca.

Las gafas para el eclipse se agotan rápidamente

Las gafas especiales para eclipses son esenciales para una observación segura, incluso si solo queda visible una pequeña parte del sol.

“Para mirar al sol, siempre hay que usar la protección adecuada, y la más apropiada son las gafas para eclipses”, dijo Telmo Fernández Castro, director del Planetario de Madrid. Las gafas están fabricadas con filtros especiales que bloquean la radiación solar que puede dañar los ojos.

Durante meses, supermercados, grandes almacenes, museos y planetarios de todo el país han vendido o distribuido gafas para eclipses, y muchas farmacias se habían quedado sin existencias antes del miércoles.

El eclipse alcanzará su duración máxima frente a la costa oeste de Islandia. Para cuando llegue a una pequeña franja de Portugal y luego a España, la totalidad se habrá reducido a alrededor de un minuto. El espectáculo terminará sobre el Mediterráneo.

El martes por la noche, quienes se afanaban por conseguir un par hacían fila fuera de una tienda de fotografía en el centro de Madrid, donde un cartel pegado en la entrada decía: “Se venden gafas de eclipse”.

Una mujer salió triunfante y tranquilizó a quienes esperaban: “¡Tiene muchas cajas todavía!”.

El precio de los hoteles se dispara en España e Islandia

Las habitaciones en Reykjavík, la capital de Islandia, costaban de media más de 1.000 dólares para la noche del miércoles, mientras los islandeses se alistaban para su primer eclipse total de sol desde 1954, y el primero visible desde la capital desde junio de 1433. Los precios eran aproximadamente el doble que en 2025, según el grupo de datos Lighthouse Intelligence.

Las autoridades del país, que tiene menos de 400.000 habitantes, esperan hasta 20.000 visitantes extranjeros adicionales debido al fenómeno, que se produce durante una temporada alta turística ya muy concurrida.

En España, la demanda hotelera a lo largo de la franja de totalidad del eclipse —incluidas las ciudades norteñas de A Coruña, Bilbao y Santiago de Compostela— se ha disparado.

El Hotel Keflavík, de 70 habitaciones, en el municipio islandés de Reykjanesbaer, estaba lleno de huéspedes que esperan ver alrededor de 1 minuto y 45 segundos de totalidad —si el tiempo lo permite—.

“La época del eclipse, por supuesto, ha sido muy exigente, y mucha gente acudió a nosotros con antelación, ya el año pasado”, comentó el dueño y gerente del hotel, Steinþór Jónsson.

Jónsson dijo que no había visto nada parecido desde 1986, el año en que abrió el hotel y el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y el líder soviético Mijaíl Gorbachov celebraron una cumbre en Reykjavík.

“Cuando abrí el hotel, tuvimos la reunión de Reagan y Gorbachov. Fue una época muy ajetreada aquí", recordó con una sonrisa. "Aparte de Reagan y Gorbachov, el eclipse es lo más grande”.

___

El periodista de The Associated Press James Brooks en Snæfellsnes, Islandia, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP