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España pierde su 1er partido desde 2024 tras caer 3-2 en casa ante Inglaterra

MADRID (AP) — La campeona del Mundial, España, fue derrotada por primera vez en más de dos años tras perder 3-2 en casa ante Inglaterra en la Liga de Naciones el domingo.

Mikel Oyarzabal, izquierda, de España, corre mientras Ezri Konsa, segundo desde la derecha, y el portero de Inglaterra James Trafford celebran durante el partido de la Liga de Naciones de UEFA entre España e Inglaterra, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Madrid, España. (AP Foto/Manu Fernandez)
Mikel Oyarzabal, izquierda, de España, corre mientras Ezri Konsa, segundo desde la derecha, y el portero de Inglaterra James Trafford celebran durante el partido de la Liga de Naciones de UEFA entre España e Inglaterra, el domingo 15 de noviembre de 2026, en Madrid, España. (AP Foto/Manu Fernandez) AP

La racha de 43 partidos invicta de España terminó con su primera derrota desde el 1-0 ante Colombia en marzo de 2024, en un amistoso disputado en el estadio de Wembley, en Londres.

Unos meses después, España ganó el Campeonato Europeo y a ese triunfo le siguió el Mundial a comienzos de este año.

Aunque España perdió la final anterior de la Liga de Naciones ante Portugal el año pasado en una tanda de penales, ese partido contó estadísticamente como empate porque terminó 2-2 tras la prórroga.

España se vio constantemente en apuros por el intenso juego de presión de Inglaterra, semifinalista del Mundial, y el entrenador Luis de la Fuente elogió al equipo de su homólogo Thomas Tuchel.

“En los primeros 30 minutos, nos sacaron de nuestro ritmo y fueron mejores que nosotros. Después, reaccionamos y pensé que íbamos a conseguir el empate”. afirmó De la Fuente. “El hecho de que todo el mundo quiera ganarle a España es una gran sensación. Esto fue una ‘final’ y en este tipo de partidos hay que estar muy fino, en gran forma, y si no, entonces un rival como Inglaterra, Francia, Portugal o Italia puede pasarte por encima”.

Los goles de Inglaterra llegaron por medio de un penal del capitán Harry Kane —quien alcanzó su gol número 93 con Inglaterra— y de los defensores Ezri Konsa y Ben White.

España respondió con un penal de Mikel Oyarzabal y un gol de Nico Williams, con la participación de la superestrella del Barcelona Lamine Yamal en ambas jugadas.

Pero el arquero de Inglaterra, James Trafford, frustró a España con varias atajadas de gran nivel en los minutos finales.

De la Fuente tuvo algunas palabras alentadoras para su equipo.

“Si ahora mismo hay chicos tristes en mi vestuario, entonces me gustaría poder decirles en los próximos días: ‘Chicos... sean conscientes de la magnitud de lo que han logrado, de lo difícil que fue y de lo orgullosos que deberían sentirse’”, expresó De la Fuente.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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