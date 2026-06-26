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España gana el grupo del Mundial y elimina a Uruguay 1-0 tras error de Muslera

GUADALAJARA, México (AP) — España fulminó el viernes 1-0 a Uruguay tras otro error del arquero celeste Fernando Muslera para avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial y eliminar a la potencia sudamericana.

Alex Baena (izquierda) festeja tras anotar un gol para España en el partido contra Uruguay en el Grupo H del Mundial, el viernes 26 de junio de 2026, en Guadalajara, México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
Alex Baena (izquierda) festeja tras anotar un gol para España en el partido contra Uruguay en el Grupo H del Mundial, el viernes 26 de junio de 2026, en Guadalajara, México. (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

Uruguay, dos veces campeona del mundo, se marcha tras una campaña de dos empates y una derrota en sus tres partidos del Grupo H. La Celeste también fue eliminada a las primeras de cambio hace cuatro años en el Mundial de Qatar.

La campeona europea España avanzó como primera del grupo tras cosechar siete puntos y enfrentará al equipo que termine segundo del Grupo J —Austria o Argelia— el jueves en Inglewood, California.

Álex Baena fue el autor del solitario gol a los 42 minutos después de que Muslera no supo desviar por completo su disparo desde dentro del área. Fue el tercer fallo del torneo de Muslera, de 40 años, a quien el entrenador Marcelo Bielsa sustituyó al descanso.

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FUENTE: AP

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