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Escuela de Virginia evacuada mientras la policía responde a emergencia

WAYNESBORO, Virginia, EE.UU. (AP) — Una escuela en Virginia fue evacuada y la policía acudió al plantel debido a una emergencia el miércoles en la mañana.

Imagen de video entregada por WHSV-TV que muestra a la policía cerca de una escuela en Waynesboro, Virginia, el 2 de septiembre del 2026. (WHSV-TV via AP)
Imagen de video entregada por WHSV-TV que muestra a la policía cerca de una escuela en Waynesboro, Virginia, el 2 de septiembre del 2026. (WHSV-TV via AP) AP

La Escuela Primaria Westwood en Waynesboro fue evacuada, informó la policía del condado Augusta en un comunicado. No especificó el tipo de emergencia, y un operador policial indicó que no había más detalles disponibles.

Un video de medios locales mostró varios vehículos de emergencia afuera de la escuela. Los estudiantes y sus familias se estaban reuniendo en una iglesia, señaló el superintendente adjunto de escuelas de Waynesboro, Ryan Barber.

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, declaró que estaba monitoreando el incidente.

“Mi corazón está con estos jóvenes estudiantes, sus padres y familias, y los maestros y el personal de la escuela", apuntó Spanberger. "Gracias a los socorristas que están ayudando en el lugar”.

Waynesboro está a unos 155 kilómetros (96 millas) al noroeste de Richmond.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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