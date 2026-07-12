Error de Lindor impulsa remontada de Boston en triunfo 3-2 en 10 innings ante Mets

NUEVA YORK (AP) — El boricua Francisco Lindor jugó mal un roletazo que podía terminar el juego para una posible doble matanza y cometió un error que derivó en una novena entrada de dos carreras para Boston; Anthony Siegler conectó un elevado de sacrificio en la 10ma y los Medias Rojas ampliaron su racha de victorias a nueve al vencer el domingo por 3-2 a los Mets de Nueva York.