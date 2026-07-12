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Error de Lindor impulsa remontada de Boston en triunfo 3-2 en 10 innings ante Mets

NUEVA YORK (AP) — El boricua Francisco Lindor jugó mal un roletazo que podía terminar el juego para una posible doble matanza y cometió un error que derivó en una novena entrada de dos carreras para Boston; Anthony Siegler conectó un elevado de sacrificio en la 10ma y los Medias Rojas ampliaron su racha de victorias a nueve al vencer el domingo por 3-2 a los Mets de Nueva York.

Andruw Monasterio (izquierda) y Caleb Durbin (derecha), de los Medias Rojas de Boston, reaccionan tras ganar un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el domingo 12 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Pamela Smith)
Andruw Monasterio (izquierda) y Caleb Durbin (derecha), de los Medias Rojas de Boston, reaccionan tras ganar un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el domingo 12 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Pamela Smith) AP

Tras quedarse sin anotar y con apenas dos hits durante ocho entradas ante Zach Thornton y Luke Weaver, Boston reaccionó en la novena frente a Devin Williams. Ceddanne Rafaela abrió con un sencillo y Lindor permitió que el roletazo de Romy Gonzalez hacia el campocorto le rebotara en el pecho.

Caleb Durbin y el venezolano Andrew Monasterio recibieron bases por bolas, lo que forzó una carrera, y el mexicoamericano Jarren Duran conectó un sencillo flojo para empatar que cayó justo delante del jardinero derecho Carson Benge, que se barría.

El cubano Aroldis Chapman (1-3) lanzó una novena de un hit y Garrett Whitlock consiguió su segundo salvamento con una novena entrada perfecta de tres bateadores.

Lindor conectó un doble productor en la primera y pegó un jonrón en la sexta.

El abridor de Boston, Peyton Tolle, permitió una carrera y ponchó a siete en 3 2/3 entradas.

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