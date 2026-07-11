Erling Haaland es la máquina noruega del Mundial y el "babygirl" en internet

Erling Haaland festeja un gol por la selección de Noruega en el duelo del Mundial ante Senegal, disputado el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Haaland se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales: sus propias publicaciones y los memes de otros están convirtiendo incluso a quienes son novicios en el fútbol en seguidores acérrimos.

Su apariencia física dominante, sumada a su personalidad bobalicona en internet, ha contribuido a la fiebre. Los aficionados comentan sobre su melena rubia y suelta, las ligas para el cabello a juego con su ropa y publicaciones juguetonas como una selfie con filtro de Snapchat en la que proclamó que Shrek era su “gemelo”. El contraste entre su fuerza y habilidad en la cancha y su presencia más tierna y relajada en internet también lo ha sometido al trato de “babygirl” en línea. Ese término lo usan con frecuencia los fans de celebridades o personajes masculinos entrañables que parecen sensibles, cariñosos o vulnerables.

Haaland es emblemático de una aceptación más amplia de los futbolistas como figuras de la cultura pop, impulsada en gran medida por cómo se presentan fuera del campo.

Sarah Wilson, creadora de contenido de béisbol en Nueva York, es nueva siguiendo el fútbol, pero se ha vuelto tan fan en el último mes que emprendió una larga búsqueda para comprar la camiseta de su nuevo jugador favorito.

“Amo a Erling Haaland más que a la vida misma”, manifestó Wilson, de 31 años, en un video que ahora se ha vuelto viral. “No puedo comprender cómo se puede ser una princesa noruega tan bonita y además ser uno de los mejores delanteros de todo el fútbol”.

Haaland está siendo catapultado a una fama aún más intensa que la que ya conocía como máximo goleador de la Liga Premier . Este momento se reduce a la combinación de habilidades de élite con una personalidad peculiar, explicó Wilson.

“Que sea realmente, realmente talentoso: ese es el primer pilar de todo. Y luego te enteras de que tiene 25 años y que probablemente es el atleta más de la Generación Z en el Mundial”, le contó Wilson a The Associated Press, al señalar su uso de Snapchat y filtros tontos en fotos en internet. Muchos piensan: “‘Guau, me fascina ese tipo, es divertidísimo. Ahora es mi nuevo jugador favorito’, que es exactamente lo que me pasó a mí”, añadió.

Las reacciones expresivas de Haaland en la cancha y su apariencia única han generado cientos de memes. Él ha aprovechado esa viralidad, publicando selfies pícaras en Instagram, subiendo vlogs largos a YouTube e interactuando con los fans en sus historias públicas de Snapchat, a menudo burlándose de sí mismo.

Después de marcar dos goles para eliminar a Brasil, publicó una selfie engreída desde el vestuario con el texto: “Bueno, bueno, bueno”. Cuando un video de Instagram con casi 100 millones de vistas comparó su apariencia con una cebolla de verdeo —sus raíces fibrosas como si fueran su cabello—, Haaland respondió en los comentarios con un GIF de un perro mirando de reojo. Cuando Google añadió una animación de remos vikingos a sus resultados de búsqueda, Haaland escribió en X: “Una cosa que hacer hoy… buscar mi nombre en Google”, con un emoji guiñando el ojo.

Haaland dijo en una conferencia de prensa el jueves que ha disfrutado de ser acogido en Estados Unidos.

“Creo que es algo bueno porque me gustan los estadounidenses. Creo que también son bastante graciosos. Son divertidos. Me gusta cómo son”, afirmó. “Creo que está bien y, sinceramente, en todos los sentidos, el Mundial hasta ahora aquí ha sido increíble”.

El deporte es una “fuerza cultural”, a la par de la política o la religión, dijo Jeffrey Kassing, profesor de la Universidad Estatal de Arizona que ha estudiado el uso de redes sociales por parte de fans y atletas. Es natural que Haaland haya “traspasado” hacia audiencias que no son del fútbol, sostuvo. Una canción de su juventud se ha vuelto viral. Se avecina un concurso de dobles. Incluso hay perros luciendo pelucas rubias.

“Antes había muchísimo control de acceso con los atletas; solo escuchabas a los atletas quizá en una entrevista o en una conferencia de prensa”, señaló Kassing. Haaland es prueba de cómo los jugadores ahora tienen mucho más control para moldear su imagen, agregó.

Los fans también intentan “moldear la percepción” de sus jugadores favoritos

El acceso de los fans a los deportistas contribuye a lo que se llama una relación parasocial, definida por un conocimiento unilateral, explicó Gayle Stever, profesora de Empire State University que ha estudiado durante décadas la dinámica entre celebridades y fans. Los seguidores de Haaland sienten que lo conocen a nivel personal, pero él no conoce a las casi 60 millones de personas que lo siguen solo en Instagram.

La mayoría de las relaciones parasociales son “positivas, saludables y normales”, indicó Stever. Solo un pequeño porcentaje de personas lo lleva al extremo, añadió.

Skyla Clarke, una estudiante de 19 años de gestión deportiva en Brisbane, Australia —y fan del fútbol de toda la vida—, dice que ha visto ese lado más feo asomar: los ataques a jugadores tras malas actuaciones, e incluso el odio no provocado hacia esposas y parejas de atletas no son raros. El propio Haaland calificó el contenido generado por IA sobre jugadores como “un poco aterrador”. Pero señaló en noruego que la atención sobre el equipo y sus tradiciones —el cántico de remos, por ejemplo— es una señal de elogio.

“Por lo general, si es así, significa que estás haciendo algo bien, y que tu país está haciendo algo bien”, expresó Haaland.

Incluso las dinámicas parasociales saludables pueden parecer inusuales para quienes no están iniciados en la cultura de internet. Haaland no es el único jugador cuya personalidad se ha disparado en redes sociales, ni es el único al que los fans han ungido como “babygirl”.

Los fans han descrito sentir algo “maternal” hacia Luka Modrić, especialmente después de la eliminación de Croacia en el último partido internacional del jugador de 40 años. Modrić es un “caso especial” cuya difícil infancia en medio de la disolución de Yugoslavia influye en cómo los fans lo caracterizan en internet, dijo Clarke. Algunos incorporan fotos de su niñez en su contenido, creando “una apreciación más profunda por él como jugador”, añadió. El video de TikTok de Clarke sobre el posible retiro de Modrić alcanzó a cientos de miles de espectadores en cuestión de días.

El propio Modrić tiene una presencia en redes sociales bastante moderada, especialmente en comparación con Haaland, pero Kassing señaló que los fans “se lo toman como tarea intentar moldear la percepción” de aquellos con quienes desarrollan un apego parasocial. En los casos de Modrić y Haaland, algunos lo hacen superponiendo moños y corazones sobre sus imágenes.

Antes del partido de Noruega contra Inglaterra en los cuartos de final el sábado, los fans también se han centrado intensamente en la amistad de Haaland con el jugador inglés Jude Bellingham, su excompañero. Algunos han “emparejado” a los dos futbolistas, haciendo ediciones de ellos abrazándose o celebrando juntos y trazando comparaciones con la sensación televisiva “Heated Rivalry”, en la que dos rivales profesionales de hockey desarrollan un romance fuera del hielo.

“La gente ha estado diciendo ‘heated Haalandry’”, contó Nulara Ratwatté, una estudiante de arte de 19 años de la Universidad de Melbourne. Es una de las muchas fans cuyos videos sobre su recién descubierto amor por Haaland se han vuelto virales.

Ratwatté dijo que “no se supone que hable de fútbol” por su falta de conocimiento, pero no piensa dar marcha atrás después de contagiarse de la fiebre Haaland. Lo describe como un “gigante grande y amistoso”, y pese a no ser experta en fútbol, ahora está sintonizando para alentar a Noruega.

“De verdad, desde el fondo de mi corazón”, dijo, “lo amo”.

___

El redactor deportivo de AP Tim Reynolds en Fort Lauderdale, Florida, contribuyó a este reportaje.

___

Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP