Eric Lauer frena a Marineros y Dodgers se imponen por 4-2

Compartir en:









El boricua Edwin Díaz, de los Dodgers de Los Ángeles, festeja al conseguir su salvamento ante los Marineros de Seattle, el miércoles 29 de julio de 2026 (AP Foto/Scott Strazzante) AP

El único hit permitido por Lauer (6-5) fue un sencillo de Cole Young en la tercera entrada. El zurdo ponchó a cuatro y dio una base por bolas.

Retiró al primer bateador de cada inning en el que estuvo en el montículo. Los Dodgers siguen invictos en cada una de las ocho aperturas de Lauer desde que fue adquirido de Toronto a mediados de mayo a cambio de dinero.

El boricua Edwin Díaz lanzó la novena entrada para su quinto salvamento, en la misma jornada en la que salió de la lista de los lesionados. Se perdió 85 juegos tras someterse a una cirugía para extraer fragmentos sueltos en el brazo derecho.

El derecho permitió un doble de terreno y un doble impulsor antes de cerrar el juego.

Weston Wilson, de Seattle, conectó un doble ante el relevista de los Dodgers Tanner Scott y anotó con el sencillo impulsor de Young en la octava.

El dominicano Teoscar Hernández realizó una atrapada sobresaliente en el jardín izquierdo para robarle un jonrón al bateador emergente Mitch Garver en ese mismo inning. Hernández trepó la cerca frente al bullpen de los Dodgers para atrapar la pelota.

Los Dodgers anotaron en la primera, tercera, cuarta y sexta entradas. El cubano Pages se voló la cerca mediante un batazo con dos strikes en la primera ante Emerson Hancock (6-5). _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP