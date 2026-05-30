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Eric Cole tiene opción de ganar su 1er título del PGA tras un 63 en 3ra ronda de Colonial

FORT WORTH, Texas, EE.UU. (AP) — Eric Cole se colocó el sábado en posición de aspirar a su primera victoria en la Gira de la PGA, con un arranque fulgurante y su mejor ronda de la temporada para tomar el liderato del Colonial.

De hecho, es la primera vez que el floridano marcha a la cabeza tras 54 hoyos.

Cole hizo birdie en cuatro de sus primeros ocho hoyos, en camino a una tarjeta de 63, siete bajo par. Su único bogey quedó entre dos birdies en los últimos nueve hoyos.

Al igualar la mejor ronda del torneo, Cole se situó en un acumulado de 12 bajo par (198) y quedó un golpe por delante de Ryan Gerard, quien cerró su jornada de 68 con birdies consecutivos.

Mac Meissner (67) y el vigente campeón del Abierto de Estados Unidos, J.J. Spaun (68), estaban a dos golpes. Spaun hizo birdie con un potente golpe desde un búnker junto al green en el hoyo 15, de 428 yardas, después de bogeys en dos de sus tres hoyos anteriores.

Hogan’s Alley se endureció con el calor de un día de 32 grados Celsius (90 Fahrenheit), tras la lluvia de principios de semana. Se espera que este domingo haga aún más calor.

El promedio de puntuación de la tercera ronda fue de 71,2, después de haber estado bajo par en cada uno de los dos primeros días.

“Más o menos sabía al empezar que iba a ser un campo más difícil, con condiciones más firmes", indicó Cole. "Salir con ese inicio y darme cuenta de lo mucho más duro que estaba el campo hoy fue genial”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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