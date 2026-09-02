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Erdogan dice que la relación de Turquía con Rusia y China no implica dar la espalda a Occidente

ESTAMBUL (AP) — Turquía no se está alejando de Occidente mientras busca profundizar sus vínculos con Oriente, manifestó el presidente turco Recep Tayyip Erdogan el miércoles, cuando regresaba de una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.

En la cumbre, realizadas en Kirguistán, Erdogan mantuvo una reunión con el presidente ruso Vladímir Putin, en la que hablaron sobre una mayor cooperación nuclear.

En declaraciones a periodistas a bordo del avión presidencial, Erdogan reiteró el objetivo de Turquía de convertirse en miembro pleno de la Organización de Cooperación de Shanghái, u OCS, cuyos 10 miembros actuales incluyen a Rusia, China, India e Irán.

“También quisiera subrayar especialmente que la perspectiva de membresía de Turquía en la organización no significa una ruptura con un bloque ni dar la espalda a Occidente”, afirmó el presidente.

Al referirse a la guerra en Ucrania, durante la cual Turquía ha mantenido relaciones amistosas tanto con Moscú como con Kiev, Erdogan señaló que era su “expectativa… y la de Putin que la guerra entre Rusia y Ucrania termine pacíficamente lo antes posible”.

También destacó la importancia de la seguridad marítima en el mar Negro, donde el transporte marítimo civil ha sido objeto de ataques.

“Se necesita un mecanismo que garantice de manera permanente la seguridad del transporte marítimo comercial en el mar Negro”, indicó Erdogan, añadiendo que sería “beneficioso” evitar un “resurgimiento de la crisis de los cereales”.

Turquía negoció un acuerdo en 2022 que abrió los puertos ucranianos y permitió el movimiento de alimentos y fertilizantes rusos. El acuerdo, del que Putin se retiró un año después, fue vital para el suministro mundial de alimentos, especialmente en África, Oriente Medio y Asia.

La OCS, fundada en 2001, también incluye a Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Pakistán y Bielorrusia. El bloque ha sido presentado como un contrapeso a la influencia global de Estados Unidos, aunque sus objetivos y programas siguen siendo imprecisos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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