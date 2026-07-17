Equipos realizan más rescates en Texas tras días de lluvias intensas

Una vista aérea muestra las inundaciones del viernes 17 de julio de 2026 en Ozona, Texas. (AP Foto/Gerald Herbert) AP

Una semana de aguaceros implacables dejó caer más de 60 centímetros (2 pies) de lluvia en algunas zonas. Se esperaba que la lluvia disminuyera, pero otra ronda de chubascos agravó ríos ya crecidos e inundó comunidades rurales cerca de la frontera con México que en gran medida se habían librado de daños importantes.

Cerca de Ozona, un pequeño pueblo a unos 320 kilómetros (200 millas) al oeste de San Antonio, las aguas cubrieron la Interestatal 10. Más de 50 personas fueron rescatadas de apartamentos inundados y de un parque de casas rodantes anegado.

También se derrumbó una sección de un puente sobre el río Nueces en el condado de Uvalde, donde en cuestión de días ha caído lluvia equivalente a meses. En Uvalde, a unos 130 kilómetros (80 millas) al suroeste de San Antonio, las aguas atravesaron la casa de Miguel Vasquez dos veces esta semana, dejando una capa de lodo y volcando su refrigerador y otros objetos.

Los escombros quedaron esparcidos por su vecindario y el cobertizo de un vecino quedó tambaleándose sobre una parte de la propiedad que fue arrasada. Vasquez contó el viernes que quedó atrapado en la corriente y estuvo a punto de ser arrastrado y ahogarse cuando intentaba llegar a su casa el miércoles.

“Tuve que agarrarme con las manos y los pies. No se podía nadar”, afirmó, mientras observaba los daños a su alrededor. “La gente cree que cuando hay una inundación, puedes nadar. Nadar no te va a ayudar. Te va a llevar. La corriente es demasiado fuerte”.

Casi 4 billones de litros (1 billón de galones) de agua cayeron sobre los tres condados más afectados durante tres días, suficientes para llenar 1,5 millones de piscinas olímpicas o abastecer a 11 millones de hogares durante un año.

Tan sólo el condado de Uvalde recibió más lluvia en ese periodo que la que California ha visto durante el último mes, según Ryan Maue, ex científico jefe de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

La región texana de Hill Country es especialmente propensa a inundaciones repentinas porque la característica piedra caliza del área está cubierta apenas por una delgada capa de suelo. Durante lluvias intensas, el agua puede viajar rápidamente cuesta abajo antes de llenar las estrechas cuencas de los ríos.

El gobernador Greg Abbott indicó que personal de emergencia en una amplia franja del sur y centro de Texas ha rescatado a más de 570 personas, incluidos conductores varados y personas atrapadas en viviendas.

Viviendas y negocios quedaron empapados y cubiertos de lodo

Vasquez evacuó el jueves. De haberse quedado, “no habría podido huir”, aseguró.

Serena Reyna se despertó el jueves por la mañana y encontró su boutique en Kerrville, Nu Accents, cubierta de escombros después de que 1,2 metros (4 pies) de agua irrumpieran en la tienda. Describió el negocio como “una pérdida total”.

“Los pisos, o sea, están empapados de lodo y todavía, ya sabe, hay una pulgada (2,5 centímetros) de agua en algunos lugares”, comentó. “Todo ahí era sólo lodo, agua y escombros”.

El Departamento de Transporte de Texas informó que las crecidas cerraron un tramo de 80 kilómetros (50 millas) de la autopista 57 y que no se esperaba que partes de la vía reabrieran hasta el lunes.

En total, alrededor de 6 millones de residentes en Texas estuvieron bajo alerta por inundaciones en distintos momentos de esta semana. ___ Stengle informó desde Dallas y Hanna, desde Topeka, Kansas. Los periodistas de The Associated Press Dave Collins en Hartford, Connecticut; Michael Phillis en Washington, y Anna Wilder en Austin, Texas, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP