Equipos de la NFL planean estadios nuevos o renovados cada año hasta 2031

Nueve franquicias más se encuentran en distintas etapas de construcción o remodelación, con un costo para propietarios y contribuyentes cercano a los 20.000 millones de dólares.

Más de un tercio de la liga ha presentado en meses o años recientes representaciones de sus grandes planes, una clara señal de cómo los equipos están reaccionando a una era deportiva en la que mejorar la experiencia general del aficionado y atender a quienes ocupan las zonas premium se han convertido en prioridades. Al menos seis de las nueve remodelaciones próximas incluyen algún tipo de cúpula o estructura de sombra, y las nueve planean abordar los palcos de lujo y los salones tipo club con la esperanza de atraer un futuro Super Bowl, el Mundial Femenino de 2031, partidos de fútbol americano universitario, conciertos y otros eventos de primer nivel.

Los equipos de la NFL presentarán al menos un recinto nuevo o renovado en cada una de las próximas cinco temporadas; Tennessee (2027), Jacksonville (2028) y Cleveland (2029) ya están en modo de construcción. Carolina (2030) y Kansas City (2031) no se quedan muy atrás.

A continuación, un vistazo a los 10 equipos que disfrutan o están cerca de importantes mejoras:

Costo: 2.100 millones de dólares para construirlo al otro lado de la calle del que abrió en 1973 como Rich Stadium y más tarde fue conocido como Ralph Wilson Stadium o “The Ralph”.

Financiamiento: El estado de Nueva York y el condado de Erie aportaron 850 millones de dólares en dinero público. El resto, incluidos 700 millones de dólares en sobrecostos, lo cubrieron los propietarios Terry y Kim Pegula.

Fecha de finalización: Ya está terminado. El primer evento del estadio fue el “Blue and Red Scrimmage” anual de los Bills el 8 de agosto.

Características destacadas: Césped de Kentucky bluegrass en lugar de superficie artificial. Un voladizo curvo cubre alrededor del 60% de los 60.108 asientos y reduce el viento a nivel del campo.

Panthers de Carolina

Sede: Bank of America Stadium, que abrió por primera vez en 1996 como Ericsson Stadium.

Costo: 800 millones de dólares, con el costo total del proyecto en el centro de la ciudad alcanzando 1.300 millones de dólares.

Financiamiento: La ciudad de Charlotte aportó 650 millones de dólares al proyecto en 2024, y el propietario David Tepper sumó otros 150 millones de dólares.

Fecha de finalización: Se espera que esté terminado para la temporada 2030.

Características destacadas: Un patio social al aire libre con un voladizo sombreado y opciones de boletos asequibles de solo entrada de pie.

Bears de Chicago

Sede: Buscan construir un nuevo estadio en Hammond, Indiana, a unas 25 millas del centro de Chicago.

Costo: Miles de millones.

Financiamiento: Indiana autorizó una autoridad del estadio respaldada por impuestos a hoteles, restaurantes, peajes y entradas. Los Bears se comprometerían a aportar 2.000 millones de dólares al proyecto, conservarían todos los ingresos y tendrían la opción de recomprar el estadio en 40 años, una vez que los contribuyentes de Indiana hayan pagado los bonos.

Fecha de finalización: Posiblemente a tiempo para la temporada 2031.

Características destacadas: Ninguna por ahora. Los Bears han jugado en Illinois desde su debut en 1920 como los Decatur Staleys. Se mudaron a Chicago en 1921 y tuvieron como casa el Wrigley Field antes de trasladarse al Soldier Field en 1971.

Bengals de Cincinnati

Sede: Paycor Stadium.

Costo: 470 millones de dólares.

Financiamiento: El condado de Hamilton aporta 350 millones de dólares y los Bengals pagan 120 millones de dólares. El equipo propuso originalmente 830 millones de dólares en remodelaciones.

Fecha de finalización: La fase 1 ya está terminada. Incluyó palcos y niveles de club modernizados, además de mejoras en concesiones y baños. La fase 2 comienza en 2027 e incluye nuevos asientos del estadio y una nueva pantalla gigante.

Características destacadas: El acuerdo incluye un contrato de arrendamiento por 11 años, con opción de 10 más, que mantiene al equipo en el centro de la ciudad al menos hasta 2036.

Browns de Cleveland

Sede: Huntington Bank Field.

Costo: 2.600 millones de dólares por un estadio nuevo.

Financiamiento: Haslam Sports Group, la empresa fundada por los propietarios de los Browns, Jimmy y Dee Haslam, cubre 1.760 millones de dólares junto con cualquier sobrecosto. El estado de Ohio comprometió 600 millones de dólares, pero esos fondos están en pausa debido a una demanda colectiva. La ciudad de Brook Park aporta 245 millones de dólares mediante ingresos fiscales.

Fecha de finalización: Para la temporada 2029.

Características destacadas: Un techo abovedado. Un nuevo “Dawg Pound” que se construirá con una inclinación de 34 grados, lo que dará al recinto de 67.500 asientos la sensación de muchos estadios europeos de fútbol.

Jaguars de Jacksonville

Sede: EverBank Stadium, que abrió en 1995 como Jacksonville Municipal Stadium.

Costo: Remodelación de 1.400 millones de dólares.

Financiamiento: La ciudad de Jacksonville asume 775 millones de dólares, incluidos 150 millones de dólares en mantenimiento diferido del estadio, y el propietario del equipo, Shad Khan, aporta 625 millones de dólares más cualquier sobrecosto.

Fecha de finalización: Para la temporada 2028.

Características destacadas: El estadio al aire libre, con capacidad para 63.000 personas, incluye una cubierta translúcida equivalente a “usar gafas de sol bajo el sol”. El acuerdo incluye un contrato de arrendamiento por 30 años. Jacksonville jugará esta temporada con capacidad reducida y disputará los partidos como local de 2027 en Orlando mientras se termina la construcción.

Chiefs de Kansas City

Sede: Nuevo Arrowhead Stadium.

Costo: 3.000 millones de dólares por un estadio con cúpula, y los desarrollos alrededor elevan la cuenta total a 4.500 millones de dólares.

Financiamiento: Un reparto 60/40 de aportes públicos y privados, con el estado de Kansas pagando hasta 3.000 millones de dólares en bonos y la familia Hunt/los Chiefs cubriendo el resto.

Fecha de finalización: Para la temporada 2031.

Características destacadas: El recinto, con capacidad para 70.000 personas, estaría completamente cerrado y rendiría homenaje al Arrowhead Stadium original, casa de los Chiefs desde 1972. El acuerdo incluye una nueva instalación de entrenamiento para el equipo, además de espacios comerciales y de entretenimiento.

Buccaneers de Tampa Bay

Sede: Raymond James Stadium, que tiene casi tres décadas de antigüedad.

Costo: Remodelación de 1.000 millones de dólares, con aproximadamente 500 millones de dólares destinados a construir una cubierta tipo dosel sobre la parte baja de las gradas.

Financiamiento: Los Buccaneers, propiedad de la familia Glazer, han propuesto un reparto de financiamiento de 1/3 privado y 2/3 público. Los Glazer aportarían aproximadamente 333 millones de dólares y solicitarían los 667 millones restantes de fuentes públicas mediante ingresos fiscales locales.

Fecha de finalización: Desconocida, aunque el contrato de arrendamiento del equipo vence después de la temporada 2027.

Características destacadas: Las conversaciones iniciales plantean mejoras modeladas a partir del Hard Rock Stadium de Miami, que se centra en la comodidad del aficionado ante el calor y la humedad sofocantes de Florida. Los planes también contemplan una nueva zona de entretenimiento para mejorar la experiencia del día de partido.

Titans de Tennessee

Sede: Nuevo Nissan Stadium.

Costo: 2.100 millones de dólares para construirlo junto al estadio actual, que abrió por primera vez en 1999 como Adelphia Coliseum.

Financiamiento: Aproximadamente 840 millones de dólares de los Titans, 500 millones de dólares del estado de Tennessee y 760 millones de dólares en bonos que se pagarán con licencias personales de asientos y con impuestos recaudados en el estadio, además de un impuesto del 1% a hoteles/moteles.

Fecha de finalización: Febrero de 2027, siete meses antes de la temporada.

Características destacadas: El recinto, con capacidad para 60.000 personas, ya fue seleccionado para albergar el Super Bowl de 2030. El estadio tiene un vestuario para entrenadoras. El estacionamiento de los jugadores es subterráneo y hay un escenario integrado en una de las zonas de anotación.

Commanders de Washington

Sede: Nuevo estadio en el sitio del antiguo RFK Stadium, el lugar que el equipo llamó hogar durante más de tres décadas. Washington juega en Landover, Maryland, desde 1997.

Costo: 4.000 millones de dólares para el estadio, viviendas, áreas verdes y un complejo deportivo en 170 acres de terreno junto al río Anacostia.

Financiamiento: Los Commanders aportan 2.700 millones de dólares, y la ciudad invierte aproximadamente 1.100 millones de dólares hasta 2032.

Fecha de finalización: Antes de la temporada 2030.

Características destacadas: El estadio, con capacidad para 65.000 personas, tendrá techo para convertirlo en un recinto de uso durante todo el año para conciertos y otros eventos.

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FUENTE: AP