Enzo Fernández y Balogun en la rampa de salida al cerrarse el mercado de pases de Europa

Enzo Fernandez y Romeo Lavia del Chelsea aplauden a los aficionados tras el silbatazo final al final encuentro amistoso ante la Real Sociedad el sábado 15 de agosto del 2026. (John Walton/PA via AP) AP

Fernández ha sido un objetivo durante todo el mercado, pero el tiempo se agota si pretende marcharse de Chelsa al Manchester City. La espectacular ola de gasto del City prosigió con Iliman Ndiaye, extremo de Everton, cerca de incorporarse por una cifra de 60 millones de libras (81 millones de dólares).

Balogun, por su parte, está cerca de fichar por Everton procedente del Mónaco de la liga francesa, según reportes.

Jack Grealish vuelve a estar en la rampa de salida del City y se espera que regrese a Everton para otra cesión por una temporada.

Todo apunta a que será un mercado récord para la Liga Premier, con 2.820 millones de libras (3.800 millones de dólares) gastados hasta ahora. El mayor gasto en una sola ventana fue de 3.140 millones de libras (4.250 millones de dólares) en 2025.

La ventana de la Premier League cierra a las 22.00 GMT.

También es el día límite en España, Italia, Alemania y Francia.

El plazo en Alemania, Francia e Italia es a las 18.00 GMT y en España es a las 21.59 GMT.

Liga Premier

Ha sido un verano de grandes cambios en Aston Villa, con la salida de varias figuras y una avalancha de incorporaciones.

Y la actividad continuó con el fichaje en el día límite de Ibrahim Mbaye, procedente del Paris Saint-Germain.

El extremo, dos veces campeón de la Liga de Campeones, se suma a un ataque del Villa renovado, que también ha incorporado a Nicolas Jackson y el argentino Alejandro Garnacho.

El Villa, que se clasificó para la Liga de Campeones la temporada pasada, ha perdido sus dos primeros partidos de liga en esta campaña.

Se espera que la adquisición de Ndiaye por el City ponga fin a su intento de fichar a Cody Gakpo de Liverpool.

Italia

Según reportes, el delantero de Newcastle Nick Woltemade está listo para unirse a la Juventus en calidad de préstamo tras una temporada en la Premier

Alemania

El delantero español Marc Guiu dejó Chelsea para fichar por Leipzig, en el mayor fichaje del día límite en Alemania hasta ahora.

Guiu, de 20 años, formó parte del equipo que ganó la Conference League y el Mundial de Clubes hace un año, pero nunca se consolidó como habitual en Chelsea ni marcó un gol en la Premier. Llega a Leipzig con un contrato de cinco años por una cifra reportada de hasta 17 millones de euros (19,7 millones de dólares).

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James Ellingworth colaboró desde Dusseldorf.

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FUENTE: AP