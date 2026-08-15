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Enzo Fernández recibe abucheos y aplausos al ingresar en duelo amistoso del Chelsea

LONDRES (AP) — Enzo Fernández, quien ayudó a Argentina a eliminar a Inglaterra del Mundial el mes pasado, recibió una acogida dispar por parte de los aficionados del Chelsea tras ingresar como suplente en el amistoso de pretemporada del sábado en casa ante la Real Sociedad.

Enzo Fernandez y Romeo Lavia del Chelsea aplauden a los aficionados tras el silbatazo final al final encuentro amistoso ante la Real Sociedad el sábado 15 de agosto del 2026. (John Walton/PA via AP)
Enzo Fernandez y Romeo Lavia del Chelsea aplauden a los aficionados tras el silbatazo final al final encuentro amistoso ante la Real Sociedad el sábado 15 de agosto del 2026. (John Walton/PA via AP) AP

La prensa también ha vinculado a Fernández con un traspaso al Manchester City.

Algunos seguidores del Chelsea abuchearon al mediocampista de 25 años cuando reemplazó al capitán Reece James a lo 62 minutos en Stamford Bridge, aunque otros aficionados respaldaron a la figura argentina.

James se quitó el brazalete de capitán al salir y se lo entregó a Fernández antes de darle un abrazo a su compañero.

Fernández anotó el tanto del empate en la victoria en semifinales del Mundial ante Inglaterra, antes de ser expulsado en la derrota en la final frente a España.

João Pedro marcó dos goles ante la Sociedad y también ayudó a que el fichaje récord Morgan Rogers anotara en su primera aparición en casa, que el Chelsea ganó 3-1. Jon Aramburu respondió por el club de La Liga.

El nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ahora tiene más de una semana para preparar a sus jugadores para su primer partido de la temporada en la Liga Premier, como visitante ante el vecino Fulham, el 24 de agosto.

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