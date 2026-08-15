Enzo Fernández recibe abucheos y aplausos al ingresar en duelo amistoso del Chelsea

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Enzo Fernandez y Romeo Lavia del Chelsea aplauden a los aficionados tras el silbatazo final al final encuentro amistoso ante la Real Sociedad el sábado 15 de agosto del 2026. (John Walton/PA via AP) AP

La prensa también ha vinculado a Fernández con un traspaso al Manchester City.

Algunos seguidores del Chelsea abuchearon al mediocampista de 25 años cuando reemplazó al capitán Reece James a lo 62 minutos en Stamford Bridge, aunque otros aficionados respaldaron a la figura argentina.

James se quitó el brazalete de capitán al salir y se lo entregó a Fernández antes de darle un abrazo a su compañero.

Fernández anotó el tanto del empate en la victoria en semifinales del Mundial ante Inglaterra, antes de ser expulsado en la derrota en la final frente a España.

João Pedro marcó dos goles ante la Sociedad y también ayudó a que el fichaje récord Morgan Rogers anotara en su primera aparición en casa, que el Chelsea ganó 3-1. Jon Aramburu respondió por el club de La Liga.

El nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ahora tiene más de una semana para preparar a sus jugadores para su primer partido de la temporada en la Liga Premier, como visitante ante el vecino Fulham, el 24 de agosto.

__ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP