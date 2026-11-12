Enviados de EEUU viajan a Moscú para reunirse con Putin tras conversaciones en Abu Dabi

El enviado estadounidense Jared Kushner habla en una conferencia de prensa durante conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Rusia y Ucrania, junto al enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, a la izquierda, y Rustem Umerov, líder del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, segundo por la derecha, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el miércoles 11 de noviembre de 2026. (AP Foto/Altaf Qadri) AP

Steve Witkoff y Jared Kushner, quien también es yerno de Trump, asistieron a los dos días de negociaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, que concluyeron el miércoles con un acuerdo para un amplio intercambio de prisioneros de guerra, pero sin un avance visible para poner fin a los casi cinco años de hostilidades.

Tras reunirse con Putin, Kushner afirmó que él y Witkoff volarán a Dublín, Irlanda, para reunirse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

El líder ucraniano dio una bienvenida moderada al resultado de las conversaciones y señaló que el intercambio de prisioneros propuesto era un paso positivo. Al mismo tiempo, insistió en que Ucrania no cederá ante las exigencias de entregar su territorio, que ha sido ocupado por Rusia, a cambio de paz.

Había pocas esperanzas de un avance significativo en el primer encuentro en nueve meses entre las delegaciones. Rusia y Ucrania han intercambiado prisioneros de guerra de vez en cuando, pero se han mantenido muy alejadas en sus exigencias para aceptar un acuerdo de paz.

Junto con garantías de seguridad de posguerra para ambos países, otros obstáculos clave son el destino del territorio ucraniano ocupado por Rusia y qué papel desempeñarán los países europeos en un eventual acuerdo.

Moscú no quiere que los países europeos, que están preocupados por la conducta de Rusia y sus intenciones más amplias en el continente, participen en las negociaciones directas. Kushner dijo que uno de los objetivos de la reunión en Moscú es intentar que se incorpore a los europeos a las conversaciones.

Kushner señaló que tanto Ucrania como Rusia necesitaban claridad sobre los arreglos de seguridad de posguerra, y que los países europeos, la Unión Europea y la OTAN deben participar en esas discusiones para construir consenso sobre los próximos pasos.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el miércoles que representantes europeos podrían sumarse más adelante a las conversaciones de paz, pero añadió que sus declaraciones actuales “no indican ningún deseo de su parte de contribuir a avanzar por el camino hacia la paz”. Moscú se queja de que Europa está financiando y suministrando armamento a Ucrania.

Ucrania quiere asegurarse de que Moscú no ataque de nuevo, y funcionarios de la Unión Europea dicen que cualquier discusión sobre los arreglos de seguridad de Europa solo podría comenzar después de un alto el fuego. Muchos en Europa ven la inclusión de Rusia en esos planes como una concesión a Putin, quien ha descrito la expansión de la OTAN hacia el este como una amenaza de seguridad principal para su país. Moscú ha exigido que la alianza retire sus tropas de las fronteras de Rusia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP