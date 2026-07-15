Enviado de ONU pide proteger avances del acuerdo de paz con las FARC en nuevo gobierno de Colombia

“Colombia, a pesar de los graves retos a los que aún se enfrenta, ha avanzado desde los momentos más difíciles de su conflicto armado. Es fundamental proteger los avances logrados, ampliar la seguridad y el desarrollo mediante una mayor presencia del Estado", dijo Miroslav Jenča, representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la Misión en Colombia, en su intervención ante el Consejo de Seguridad reunido en Nueva York.

Colombia cambiará de gobierno el 7 de agosto, cuando se posesionará el conservador Abelardo de la Espriella, quien prometió dar un giro a las políticas que implementó en los últimos cuatro años el progresista Gustavo Petro.

De la Espriella ha prometido mano dura contra los grupos ilegales, con quienes no continuará las mesas de negociación de paz abiertas por Petro.

Apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente electo es crítico del acuerdo de paz firmado con las FARC al considerar que les dio “impunidad”. El lunes sugirió que el último jefe de las FARC y firmante del acuerdo, Rodrigo Londoño, “merece estar preso de por vida” .

Muchos exguerrilleros se sometieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal que cuando los acusados reconocen su responsabilidad en los crímenes los condena a penas que no implican la cárcel sino su participación en proyectos que buscan reparar a las víctimas. En tanto, quienes no admiten los delitos cometidos se exponen a una pena de hasta 20 años de prisión.

Jenča sostuvo ante el Consejo de Seguridad que la Misión en Colombia está preparada para dialogar con las nuevas autoridades con miras a “escuchar sus prioridades para analizar con ellas el estado del acuerdo y compartir perspectivas sobre su implementación”.

Colombia aún lidia con grupos armados ilegales, incluyendo facciones disidentes de las FARC, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el cártel Clan del Golfo, quienes tomaron paulatinamente el control de los territorios dejados por las FARC y ahora se disputan las lucrativas economías ilícitas de la minería ilegal y el narcotráfico.

Los retos de seguridad que persisten en Colombia requerirán, de acuerdo con Jenča, de “soluciones integrales” como las que da el acuerdo de paz con las FARC, en las que se contemplan programas de desarrollo para las comunidades más afectadas por el conflicto.

“Se puede lograr la complementariedad entre las medidas de seguridad centradas en la protección de las comunidades vulnerables, el refuerzo de la presencia de las instituciones del Estado y las políticas de construcción de paz”, explicó Jenča.

FUENTE: AP