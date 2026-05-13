Enviado de la Junta de Paz afirma que alto el fuego depende del desarme de Hamás

ARCHIVO - Nickolay Mladenov, coordinador especial de Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Medio (UNSCO, por sus siglas en inglés), asiste a una conferencia de prensa en las oficinas de la UNSCO en Ciudad de Gaza, el lunes 25 de septiembre de 2017. (Foto AP/Adel Hana, archivo) AP

Mladenov, alto representante de la Junta Internacional de Paz en Gaza del presidente estadounidense Donald Trump, señaló que meses sin avances en la implementación del acuerdo no beneficiaban ni a Israel ni a los palestinos. Indicó que el pacto por fases estaba paralizado porque Hamás aún no se ha desarmado, y lo calificó de algo “no negociable”.

Los mediadores internacionales han dicho durante mucho tiempo que el desarme es un elemento central del alto el fuego, al que Hamás ha accedido, pero no se han logrado avances significativos hacia ese objetivo. El grupo miliciano palestino ha intentado vincular cualquier desmilitarización a la retirada de tropas israelíes. El ejército de Israel sigue controlando más de la mitad de Gaza.

“La única manera en que creemos que podemos garantizar que la retirada israelí se produzca hasta el perímetro es si tenemos el despliegue completo del plan desarrollándose en Gaza”, declaró Mladenov en una inusual conferencia de prensa en Jerusalén.

Mladenov afirmó sin rodeos que el plan previsto en el alto el fuego había tenido un comienzo accidentado. Añadió que las condiciones siguen siendo desesperadas y miserables para más de 2 millones de personas en Gaza. Acusó a ambas partes de violar el alto el fuego, pero sostuvo que en gran medida se ha mantenido y ha evitado el regreso de una guerra a gran escala.

El desarme figura entre los elementos más difíciles del alto el fuego. Hamás, cuya carta fundacional llama a la resistencia armada contra Israel, se ha mostrado reacio a renunciar a su arsenal, incluidos cohetes, misiles antitanque y explosivos.

Mladenov no respondió preguntas sobre qué podría deparar el futuro a Gaza en ausencia de desarme. Criticó a Hamás por consolidar el poder en partes de Gaza bajo su control, y señaló que esperaba “exprimir mejores condiciones de una negociación”.

También dijo que podía imaginar un papel para Hamás en la Gaza de posguerra si se desarma.

“No estamos pidiendo que Hamás desaparezca como movimiento político”, dijo Mladenov a los periodistas.

Dirigentes israelíes han dicho que quieren destruir al grupo miliciano que ha gobernado Gaza durante dos décadas y que orquestó el ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes.

La ofensiva posterior de Israel ha matado a más de 72.724 palestinos, incluidos al menos 846 desde que el alto el fuego entró en vigor en octubre pasado.

Las declaraciones de Mladenov se produjeron al tiempo que la Junta de Paz enfrenta escrutinio, con los esfuerzos por impulsar el alto el fuego por fases estancados.

La tregua contemplaba que Hamás entregara sus armas, que las fuerzas israelíes se retiraran y que se reconstruyeran franjas destruidas del enclave costero tras más de dos años de guerra.

En cambio, los siete meses transcurridos desde el alto el fuego han visto a Israel y a Hamás intercambiar acusaciones de violaciones. Grupos de ayuda sostienen que Israel no ha permitido el ingreso de la cantidad de ayuda prometida. Hamás no se ha desarmado y sigue controlando aproximadamente la mitad de la franja.

El plan de 20 puntos de Trump establece que toda la “infraestructura militar, terrorista y ofensiva de Hamás, incluidos túneles e instalaciones de producción de armas” en Gaza debe ser destruida. También señala que las armas deben quedar “permanentemente fuera de uso”.

Israel y Estados Unidos resaltan que este lenguaje es claro y que Hamás debe entregar todas sus armas.

Hamás ha intentado diferenciar entre armas “pesadas”, como los cohetes, y armas “ligeras” como fusiles y pistolas, según funcionarios de Hamás y mediadores, que hablaron bajo condición de anonimato para abordar las negociaciones.

Israel ha intensificado sus ataques en Gaza en los últimos días, desde el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y muchos palestinos temen que el regreso de más bombardeos aéreos y de una guerra a gran escala pueda ser inminente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP