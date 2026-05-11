Enviado internacional para Bosnia que chocó con líder serbio dejará el cargo

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ARCHIVO - El Alto Representante para Bosnia y Herzegovina, Christian Schmidt, interviene durante un panel de debate en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN en Dayton, Ohio, el viernes 23 de mayo de 2025. (Foto AP/Paul Vernon, archivo) AP

Schmidt ha “tomado la decisión personal de concluir su servicio” como Alto Representante para Bosnia y Herzegovina después de casi cinco años, indicó un comunicado. El diplomático alemán permanecerá en el puesto hasta que se elija a un nuevo enviado para sustituirlo, añadió.

Schmidt ha chocado repetidamente con el líder serbobosnio Milorad Dodik, el principal político en la mitad de Bosnia administrada por los serbios, llamada Republika Srpska. Las autoridades retiraron a Dodik del cargo de presidente en agosto pasado y lo inhabilitaron temporalmente para la política por desobedecer las decisiones de Schmidt.

Dodik, de tendencia prorrusa, ha impulsado la separación de la mitad de Bosnia administrada por los serbios para unirse a la vecina Serbia. Sus políticas han avivado los temores de una renovada inestabilidad en Bosnia, donde las tensiones étnicas siguen siendo elevadas entre los serbios, los croatas y los bosníacos del país, que son mayoritariamente musulmanes.

Dodik también había enfrentado sanciones de Estados Unidos por su separatismo, que fueron levantadas recientemente. Viaja con frecuencia a Rusia y estuvo en Moscú el sábado para un desfile militar anual que conmemora la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

La Oficina del Alto Representante en Bosnia se estableció en un acuerdo de paz negociado por Estados Unidos que puso fin a la guerra étnica de 1992-95, en que murieron más de 100.000 personas. El enviado tiene autoridad para cambiar leyes y reemplazar a funcionarios que se considera que obstaculizan los esfuerzos de reconciliación de posguerra.

Bosnia, país candidato a la adhesión a la Unión Europea, ha avanzado lentamente en la implementación de las reformas necesarias debido a las disputas políticas y étnicas entre políticos nacionalistas. El país está compuesto por la entidad serbia y otra bosnio-croata, que están unidas por un gobierno central multiétnico.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP