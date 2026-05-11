americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Enviado internacional para Bosnia que chocó con líder serbio dejará el cargo

SARAJEVO, Bosnia y Herzegovina (AP) — Christian Schmidt, el más reciente enviado para supervisar la implementación en curso de la paz en Bosnia tras la guerra de los Balcanes en la década de 1990, dejará el cargo, informó su oficina el lunes.

ARCHIVO - El Alto Representante para Bosnia y Herzegovina, Christian Schmidt, interviene durante un panel de debate en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN en Dayton, Ohio, el viernes 23 de mayo de 2025. (Foto AP/Paul Vernon, archivo)
ARCHIVO - El Alto Representante para Bosnia y Herzegovina, Christian Schmidt, interviene durante un panel de debate en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN en Dayton, Ohio, el viernes 23 de mayo de 2025. (Foto AP/Paul Vernon, archivo) AP

Schmidt ha “tomado la decisión personal de concluir su servicio” como Alto Representante para Bosnia y Herzegovina después de casi cinco años, indicó un comunicado. El diplomático alemán permanecerá en el puesto hasta que se elija a un nuevo enviado para sustituirlo, añadió.

Schmidt ha chocado repetidamente con el líder serbobosnio Milorad Dodik, el principal político en la mitad de Bosnia administrada por los serbios, llamada Republika Srpska. Las autoridades retiraron a Dodik del cargo de presidente en agosto pasado y lo inhabilitaron temporalmente para la política por desobedecer las decisiones de Schmidt.

Dodik, de tendencia prorrusa, ha impulsado la separación de la mitad de Bosnia administrada por los serbios para unirse a la vecina Serbia. Sus políticas han avivado los temores de una renovada inestabilidad en Bosnia, donde las tensiones étnicas siguen siendo elevadas entre los serbios, los croatas y los bosníacos del país, que son mayoritariamente musulmanes.

Dodik también había enfrentado sanciones de Estados Unidos por su separatismo, que fueron levantadas recientemente. Viaja con frecuencia a Rusia y estuvo en Moscú el sábado para un desfile militar anual que conmemora la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

La Oficina del Alto Representante en Bosnia se estableció en un acuerdo de paz negociado por Estados Unidos que puso fin a la guerra étnica de 1992-95, en que murieron más de 100.000 personas. El enviado tiene autoridad para cambiar leyes y reemplazar a funcionarios que se considera que obstaculizan los esfuerzos de reconciliación de posguerra.

Bosnia, país candidato a la adhesión a la Unión Europea, ha avanzado lentamente en la implementación de las reformas necesarias debido a las disputas políticas y étnicas entre políticos nacionalistas. El país está compuesto por la entidad serbia y otra bosnio-croata, que están unidas por un gobierno central multiétnico.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, observa a su equipo jugar contra los Cardenales de San Luis en San Luis, el 6 de octubre de 1982. (AP Photo/Rusty Kennedy, File)

Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pionero audaz de la televisión

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

Destacados del día

Trump rechaza propuesta de paz de Irán y la califica de totalmente inaceptable

Trump rechaza propuesta de paz de Irán y la califica de "totalmente inaceptable"

EEUU intensifica vuelos espía frente a Cuba en medio de la escalada de tensión con Trump

EEUU intensifica vuelos espía frente a Cuba en medio de la escalada de tensión con Trump

El MV Hondius, un crucero afectado por un brote de hantavirus, se ve fondeado tras llegar al puerto de Granadilla, en Tenerife, Islas Canarias, España, el domingo 10 de mayo de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Crucero afectado por hantavirus llega a Tenerife, en el archipiélago español de Islas Canarias

EEUU mantiene todas las opciones sobre Cuba, pero descarta una acción militar inmediata

EEUU mantiene "todas las opciones" sobre Cuba, pero descarta una acción militar inmediata

Marco Rubio asegura que Cuba rechazó 100 millones de dólares en ayuda humanitaria de EEUU

Marco Rubio asegura que Cuba rechazó 100 millones de dólares en ayuda humanitaria de EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter