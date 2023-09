YouTube suspende cuenta de Russell Brand tras acusaciones de abuso sexual

Russell Brand sale del teatro Troubabour Wembley Park en Londres después de un espectáculo de comedia el sábado 16 de septiembre de 2023. La policía británica instó el lunes a las mujeres que alegan haber sido agredidas sexualmente por Russell Brand a declarar ante las autoridades, mientras la industria del entretenimiento en Reino Unido enfrentaba dudas sobre si el mal comportamiento del comediante no fue cuestionado debido a su fama. (James Manning/PA vía AP)

Por su parte, la BBC eliminó parte del material de Brand de su archivo de streaming, uniéndose a una lista cada vez mayor de organizaciones que se distancian del artista, quien niega haber cometido alguna agresión sexual y no ha sido acusado de ningún delito en la corte.

La suspensión significa que Brand no podrá ganar dinero con los anuncios que acompañan sus videos de YouTube, los cuales tienen títulos que incluyen "¿Qué inició REALMENTE los incendios de Hawái?” y “Zar del covid admite que los cierres NUNCA fueron una cuestión de ciencia”.

Otros canales asociados con la página principal de YouTube de Brand incluyen Awakening With Russell, que tiene 426.000 suscriptores, Football Is Nice, con 20.000 suscriptores, y Stay Free With Russell Brand, con 22.200.