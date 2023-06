Wiplash va del corrido al happy punk en “Narvarte”

Los integrantes de la banda de rock mexicana Wiplash, en orden de las manecillas del reloj comenzando de izquierda a derecha, el vocalista Josejan Bernardo "Jota" Moore, el baterista Rodrigo "Smoke" Cantú De León, el bajista Joaquín Daniel "Daan" Gallegos y el guitarrista Diego Moguel Vargas, posan para un retrato para promover su más reciente álbum "Narvarte", en la Ciudad de México, el viernes 26 de mayo de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved