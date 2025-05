William Levy celebra con emoción la graduación de su hijo Christopher: "Ver en quién te has convertido ha sido una bendición"

A través de sus redes sociales, Levy expresó con palabras sentidas lo que significó para él ver a Christopher alcanzar esta meta. “¡My Champ! No tengo palabras para describir lo orgulloso que estoy de ti. Ver en el talentoso joven que te has convertido, con ese corazón de oro, ha sido una bendición”, escribió el actor junto a una fotografía en la que aparece con Christopher y su hija Kailey.

Levy también destacó el esfuerzo que su hijo ha demostrado dentro y fuera del campo de béisbol, deporte al que Christopher ha dedicado buena parte de su tiempo con gran disciplina. “Todo ese esfuerzo dentro y fuera del campo de béisbol te está dando frutos poco a poco. Estamos muy orgullosos de todo lo que has logrado”, añadió.

Screenshot 2025-05-19 at 6.59.50PM.png

En su mensaje, el actor alentó a su hijo a continuar persiguiendo sus sueños con determinación y esperanza: “Al comenzar esta nueva etapa, recuerda que las lecciones que has aprendido y los recuerdos que has creado te acompañarán en el futuro. Mantente comprometido con la búsqueda de tus sueños y nunca olvides que papi siempre está aquí para apoyarte en cada paso del camino. Celebra tus logros hoy y mira con ilusión el emocionante futuro que te espera. ¡Te lo has ganado! ¡Te quiero, campeón!”.