Una técnica de pintura nunca vista: El Vaticano revela los secretos de Rafael

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Un visitante admira una Sala de Rafael dentro de los Museos Vaticanos en el Vaticano, el 3 de mayo de 2021. (Foto AP/Alessandra Tarantino, archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Sin embargo, Rafael murió el seis de abril de 1520, a la edad de 37 años, y antes de que la sala pudiera completarse. El resto de las pinturas en la sala fueron frescos completados por sus estudiantes, quienes no pudieron dominar la técnica del óleo que Rafael había utilizado, dijo Jatta.

Durante la limpieza, los restauradores descubrieron que Rafael claramente había tenido la intención de hacer más con pinturas al óleo: bajo los frescos de yeso, encontraron una serie de clavos de metal que creían habían sido perforados en la pared para sostener la superficie de resina natural que Rafael había planeado pintar, explicó Piacentini.

Desde un punto de vista histórico y crítico, y también técnico, fue realmente un descubrimiento, comentó. La técnica utilizada y planificada por Rafael fue verdaderamente experimental para la época, y nunca se ha encontrado en ningún otro mural hecho con pintura al óleo.

La parte final de la restauración de la sala fue el techo, pintado por Tommaso Laureti y que presenta un notable ejemplo de perspectiva renacentista con su fresco de un falso tapiz "Triunfo del Cristianismo sobre el Paganismo".

Las Salas de Rafael nunca estuvieron completamente cerradas al público durante su larga restauración, pero ahora están libres de andamios para los numerosos visitantes que acuden a los Museos Vaticanos para el Jubileo de 2025.

___

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press