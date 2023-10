TOMORROW X TOGETHER sobre su nuevo álbum: "Es una caída libre hacia la realidad"

ARCHIVO - HueningKai, de izquierda a derecha, Taehyun, Soobin, Yeonjun, y Beomgyu de Tomorrow X Together durante su presentación en el festival Lollapalooza en Chicago el 5 de agosto de 2023. El más reciente álbum de la banda "The Name Chapter: Freefall" será lanzado el viernes. (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo) 2023 Invision

El quinteto integrado por Yeonjun, Soobin, Taehyun, Huening Kai y Beomgyu es uno de los grupos de K-pop contemporáneo más influyentes, conocido cariñosamente como “la voz del K-pop para la Generación Z” por sus álbumes con conceptos para respaldarlos, identificables y su intrépido eclecticismo de género. No tienen dos discos iguales, pero los elogios son muchos. El año pasado, TXT hizo su debut en Estados Unidos en Lollapalooza, el famoso festival de Chicago. Este año, se convirtieron en el primer grupo de K-pop en encabezarlo, unos meses después de que su álbum, “The Name Chapter: Temptation”, debutara en el puesto número 1 del Billboard 200.

Es una “caída libre hacia la realidad”, como lo explica Huening Kai a The Associated Press, hablando a través de un intérprete.

“The Name Chapter: Freefall” trata de crecer, pero también de celebrar la juventud, como se evidencia en canciones como la new wave con sintetizadores inspirada en la década de 1980, “Chasing the Dream”, o más explícitamente en el tema de apertura de nu-metal “Growing Dolor”.

Hay influencias del rock entretejidas en el álbum, pero no sería un lanzamiento de TXT si se apegaran a una fórmula particular. También colaboraron con la superestrella del pop brasileña Anitta en “Back for More”, una canción que estrenaron en los recientes Premios MTV a los Videos Musicales, así como en el retro-pop lleno de campanas “Do It Like That” junto a los Jonas Brothers.