Tiago PZK lleva su música a otro nivel en “GOTTI A”

ARCHIVO - Tiago PZK da un concierto en el Lunario de la Ciudad de México el 3 de mayo de 2022. El artista urbano argentino lanzó su segundo álbum "Gotti A" en julio de 2024 con canciones de salsa, merengue y folclor argentino sin perder su base de rapeo. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved ARCHIVO - Tiago PZK da un concierto en el Lunario de la Ciudad de México el 3 de mayo de 2022. El artista urbano argentino lanzó su segundo álbum "Gotti A" en julio de 2024 con canciones de salsa, merengue y folclor argentino sin perder su base de rapeo. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

“Siento que en este disco fui muy consciente de mi talento, como que antes simplemente hacía música y no era consciente de lo que podía hacer y de mis limitaciones, y acá decidí no limitarme”, dijo Tiago en entrevista por videollamada desde un estudio de grabación donde se encontraba ensayando con su banda para su próxima gira. “Siento que este disco a mí me va a llevar a que un montón de gente que no me escucha me conozca”.

En “GOTTI A” está acompañado por colegas como Anitta, Emilia, Trueno, Manuel Turizo y Nicki Nicole. En el caso del merengue “De vuelta”, con Turizo, surgió tras escuchar temas como “El merengue” y “La bachata”. Con Trueno rapea en “I’m Blessed”, una canción en la que Tiago recuerda sus orígenes humildes en los barrios de Monte Grande.

“Siempre quise un proyecto así y estoy muy contento, siento que los nombres más allá de la grandeza que tienen a nivel artístico, nombres que a mí me generaron algo de inspiración para este disco, cada uno me dejó algo como para que yo pueda inspirarme”, dijo. “Siento que son canciones que podrían haber escrito ellos… Es música que a ellos los representa y que me inspiraron a hacerla”.

Tiago dijo que algunos de los géneros como la salsa o la chacarera de folclor argentino que incluyó en “Tony” surgieron por influencia de la música que escuchaba su familia cuando él era pequeño.

“No es que voy a hacer un rap arriba de una salsa, me voy a poner a escribir y hacer melodías que haría un salsero”, señaló. “Hemos hecho más de 95 canciones para este disco, que es una barbaridad, y yo elegí minuciosamente las que yo siento que son y las que tienen la calidad sonora y lírica”, agregó Tiago quien junto con Tatool, Charlie Heat y Yeti Beats produjo el álbum.

En “Alegría” con Anitta y Emilia, Tiago canta un poco en portugués. El tema forma parte de “GOTTI A” pero será lanzado oficialmente en un par de semanas. Primero pensó en Emilia para esta canción, pues en “No_Se_Ve.mp3” ella experimentó con el funk brasileño acompañada por el productor Zecca, quien también participa en “Alegría”.

“Obviamente use el Google Translate para hacer el coro porque no sé hablar portugués, pero también estuve ahí asesorado con alguien que habla portugués para que me ayude con la pronunciación”, dijo. Pero desde que guardó el primer archivo de este tema lo tituló con un “featuring (colaboración con) Anitta” a pesar de que en aquel entonces no conocía a la estrella brasileña, ni tampoco se seguían en redes sociales. Hasta que en una premiación Tiago se encontró con Anitta quien le dijo que le gustaba su canción “Entre nosotros”. “Siento que juntar a las dos era algo súper potente, porque las dos tienen mucha actitud, las dos representan algo muy grande”, dijo Tiago. Al tener como invitados a Trueno y a Nicki Nicole, Tiago demuestra también que es de esos buenos amigos que puede mantener relación después de que termina una pareja sentimental como la tuvieron Nicki y Trueno. “Somos gente grande también, si bien somos jóvenes, se entiende y compartimos todos la misma escena, compartimos todos momentos distintos”, dijo. “’Cristal’ es una canción muy sensible y Nicki es una artista muy sensible para mí… Su voz me transmite esa sensibilidad y siento que en el tema se ve reflejado 100%”. Gotti A es el reverso de Tiago, una dualidad en la que se mueve entre la fama y su yo original, el cual conserva, en parte, gracias a gente que “me pone los pies en la tierra todo el tiempo”. “Si me hubiera desconectado, creo que sí se me hubieran volado los patos como se dice en Argentina”, dijo Tiago, quien dedica “Griselda” a su madre. Tiago estará de gira con “Gotti A” por España, también dará su primer concierto en Milán y hará su primer tour por Estados Unidos con paradas en Chicago, Nueva York, Filadelfia, Washington, Nashville, Phoenix, El Paso y Los Ángeles, entre otras ciudades. También estará por México, Chile y, claro, Argentina. Prevé que su gira se prolongará hasta el próximo año. “Es como algo que yo nunca había proyectado en mi cabeza, que nunca me había imaginado poder hacerlo”, dijo sobre estar de conciertos en territorio estadounidense. “Tengo muchas ganas de conocer todo Estados Unidos y de vivir esta experiencia del rock and roll de ir todos en un autobús con los pibes de la banda… Cada show que vamos a ir, vamos a darlo todo y vamos a dejar todo arriba del escenario”. Recientemente, Tiago tuvo un problema en una discoteca de Buenos Aires con el streamer argentino Brunenger, quien lo acusó de agredirlo. Tiago ha dicho que está en un proceso legal pues considera que es una acusación grave y niega cualquier conducta indebida. “Jamás me metería en un conflicto así”, dijo. “El tiempo solo habla, la verdad, al fin y al cabo, sale a la luz”. FUENTE: Associated Press