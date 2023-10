“Taylor Swift: The Eras Tour” domina la taquilla en EEUU

En esta imagen proporcionada por Apple TV+, Robert De Niro, izquierda, y Leonardo DiCaprio en una escena de "Killers of the Flower Moon". (Melinda Sue Gordon/Apple TV+ vía AP)

Tras un fin de semana debut sin precedente de 92.8 millones de dólares, “Taylor Swift: The Eras Tour” ganó aproximadamente 31 millones en 3.855 cines, según AMC Theaters. En un acuerdo poco convencional, la cadena está distribuyendo la película de Taylor Swift, y exhibiéndola solo de jueves a domingo.

“Killers of the Flower Moon”, sobre una serie de asesinatos contra la nación Osage en la década de 1920, tuvo un presupuesto de producción de 200 millones de dólares y se exhibió en 3.628 cines. Hay planes de exhibirla por streaming en Apple TV+, pero no se ha fijado fecha.