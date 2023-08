Taylor Swift anuncia “1989 (Taylor’s Version)” en su gira Eras en Los Angeles

Parecía que el suelo temblaba con el sonido entusiasta de 70.000 fans que cantaban sus éxitos y lados b por igual. Swift se apoderó del estadio lleno de seguidores con vestidos que evocaban las diferentes etapas de Swift (rosa para su álbum “Lover” de 2019, cuero negro y piel de serpiente para “Reputation” de 2017, lentejuelas y faldas acampanadas para “1989” de 2014, etc.).

En un verano repleto de giras de superestrellas que celebran nuevos lanzamientos importantes, como la extraordinaria gira mundial Renaissance de Beyoncé y la gira de 56 fechas It Was All a Blur de Drake, Eras Tour de Swift se destaca con orgullo entre ellas.