Sátira de sobre raza y medios “American Fiction” ilumina Toronto

“Uno de los temas principales es la forma en que nos vemos a nosotros mismos como individuos únicos y específicos, y la forma en que el mundo intenta encasillarnos y eliminar todas las cosas que nos hacen únicos y especiales”, dijo Jefferson.

En el estreno en el TIFF, Jefferson se tomó un momento para señalar que le encantan películas como “12 Years a Slave” (“12 años esclavo”) y “New Jack City”. Pero Jefferson, lamentando “la pobreza de imaginación cuando se trata de cómo es la vida de los negros”, dijo que también deberían existir otras películas en el espectro.

“Siento que los judíos entienden la ‘Lista de Schindler’ y ‘Annie Hall’”, dijo Jefferson.

Si bien la película de Woody Allen puede ser un punto de referencia para “American Fiction”, es difícil encontrar comparaciones directas para un comentario tan desenfadado pero mordaz. Tracee Ellis Ross, Sterling K. Brown y Erika Alexander coprotagonizan, junto con Issa Rae, quien interpreta a la autora de un libro titulado “We’s Lives in Da Ghetto”.

“Una de las cosas más emocionantes ha sido durante la proyección de prueba cuando le preguntamos a la gente: ‘¿A qué les recuerda esta película?’”, dice Jefferson. “Ha habido varias personas que no pueden nombrar una comedia o una película que les recuerde”.

Jefferson, quien creció en Tucson, Arizona, escribió sobre algunos de los temas que abordó su película en un artículo de 2014 titulado “The Racism Beat”. En él, describió la importancia de que los escritores de grupos marginados aporten una perspectiva individual al periodismo, pero la dificultad de no ser definidos por él. Jefferson, quien también escribió ensayos sobre la donación de un riñón a su padre y sobre ser birracial, se convirtió en escritor de “The Nightly Show with Larry Wilmore” antes de pasar a series dramáticas y de comedia. Ganó un Emmy por escribir el episodio de la masacre racial de Tulsa de 1921 del episodio “Watchman” con Damon Lindelof.

Dirigir una película, dice Jefferson, no era necesariamente una ambición de toda la vida. No había ido a la escuela de cine, por lo que no pensó que estuviera en sus planes hasta que habló con un amigo que dirigía un episodio de “Master of None” y que había estudiado negocios, no cine.

“Me di cuenta de que todo lo que necesitas hacer es tener una visión y poder expresarla a otras personas”, dice Jefferson.

Que “American Fiction” sea difícil de categorizar, dice, podría significar que está en el camino correcto.

“Al ser mi primera película, estoy ansioso por descubrir cuál es mi voz”, dice Jefferson. “Todavía no sé cuál es mi voz, pero estoy tratando de lograrlo. Que la gente diga que la película se siente única me hace pensar que tal vez estoy buscando mi voz en algún punto del camino”.

