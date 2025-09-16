Robert Redford, actor ganador del Oscar y figura del cine independiente, muere a los 89 años

Robert Redford en la premiere de "Our Souls at Night" de Netflix en Nueva York el 27 de septiembre del 2017. (Andy Kropa/Invision/AP) 2017 Invision

El entonces presidente Barack Obama le otorga la Medalla Presidencial de la Libertad a Robert Redford en la Casa Blanca en Washington el 22 de noviembre del 2016. (AP foto/Andrew Harnik) Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El homenajeado Robert Redford llega a la 42da Gala anual del Premio Chaplin el 27 de abril de 2015 en Nueva York. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Archivo)

Redford murió "en su hogar en Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de aquellos a quienes amaba", afirmó la publicista Cindi Berger en un comunicado. No se proporcionó la causa de la muerte.

Después de alcanzar la fama en la década de 1960, Redford fue una de las mayores estrellas de la década de 1970 con películas como "The Candidate", "All the President’s Men" y "The Way We Were", culminando esa década con el Oscar al mejor director por "Ordinary People" de 1980, que también ganó el premio a la mejor película en 1980. Su cabello rubio ondulado y su sonrisa juvenil lo convirtieron en el más deseado de los galanes, pero trabajó arduamente para trascender su apariencia, ya sea a través de su defensa política, su disposición a asumir roles poco glamorosos o su dedicación a proporcionar una plataforma para películas de bajo presupuesto.

Sus papeles variaron desde el periodista del Washington Post Bob Woodward hasta un hombre de montaña en "Jeremiah Johnson" y un doble agente en el Universo Cinematográfico de Marvel, y sus coprotagonistas incluyeron a Jane Fonda, Meryl Streep y Tom Cruise. Pero su compañero de pantalla más famoso fue su viejo amigo y compañero activista y bromista Paul Newman, sus películas una variación de su cálida y burlona relación fuera de la pantalla. Redford interpretó al astuto forajido junto a Newman en "Butch Cassidy and the Sundance Kid" de 1969, un éxito de taquilla del cual el Instituto Sundance de Redford y el festival tomaron su nombre. También se unió a Newman en "The Sting" de 1973, ganadora del Oscar a la mejor película, que le valió a Redford una nominación al mejor actor como un joven estafador en el Chicago de la década de 1930.

Los papeles cinematográficos después de los años 70 se volvieron más esporádicos a medida que Redford se concentraba en dirigir y producir, y en su nuevo papel como patriarca del movimiento de cine independiente en las décadas de 1980 y 1990 a través de su Instituto Sundance. Pero protagonizó la película ganadora del Oscar de 1985 "Out of Africa" y en 2013 recibió algunas de las mejores críticas de su carrera como un marinero náufrago en "All is Lost", en la que fue el único actor. En 2018, fue elogiado nuevamente en lo que llamó su película de despedida, "The Old Man and the Gun".

"Simplemente pienso que he tenido una larga carrera de la que estoy muy satisfecho. Ha sido tan larga, desde que tenía 21 años", dijo a The Associated Press poco antes de que se estrenara la película. "Creo que ahora que estoy entrando en mis 80 tal vez sea hora de avanzar hacia la jubilación y pasar más tiempo con mi esposa y mi familia".

Redford había observado cómo Hollywood se volvía más cauteloso y controlador durante la década de 1970 y quería recuperar el espíritu creativo de la primera parte de la década. Sundance fue creado para nutrir nuevos talentos lejos de las presiones de Hollywood, proporcionando un campo de entrenamiento en Park City, Utah, donde Redford había comprado tierras con la esperanza inicial de abrir un resort de esquí. En cambio, se convirtió en un lugar de descubrimiento para cineastas previamente desconocidos como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Paul Thomas Anderson y Darren Aronofsky.

"Para mí, la palabra que debe subrayarse es 'independencia'", dijo Redford a la AP en 2018. "Siempre he creído en esa palabra. Eso es lo que me llevó eventualmente a querer crear una categoría que apoyara a los artistas independientes que no tenían la oportunidad de ser escuchados.

"La industria estaba bastante bien controlada por la corriente principal, de la cual yo era parte. Pero vi otras historias por ahí que no tenían la oportunidad de ser contadas y pensé, 'Bueno, tal vez pueda comprometer mis energías a darles a esas personas una oportunidad'. Al mirar hacia atrás, me siento muy bien al respecto".

Sundance incluso fue criticado cuando los compradores venían masivamente en busca de posibles éxitos y las celebridades invadían la ciudad cada invierno.

"Nunca hemos cambiado la manera en que programamos nuestro festival. Siempre se ha basado en la diversidad", indicó Redford a la AP en 2004. "El hecho es que la diversidad se ha vuelto comercial. Debido a que las películas independientes han logrado su propio éxito, Hollywood, siendo un negocio, las adquiere, y cuando Hollywood adquiere una película, dicen, 'Oh, esa película es muy Hollywood'".

Para 2025, el festival se había vuelto tan prominente que los organizadores decidieron que habían superado Park City y aprobaron la reubicación a Boulder, Colorado, a partir de 2027. Redford, quien había asistido a la Universidad de Colorado en Boulder, emitió un comunicado diciendo que "el cambio es inevitable, siempre debemos evolucionar y crecer, lo cual ha sido el núcleo de nuestra supervivencia".

Redford estuvo casado dos veces, más recientemente con Sibylle Szaggars. Tuvo cuatro hijos, dos de los cuales han muerto: Scott Anthony, quien murió en la infancia en 1959 y James Redford, un activista y cineasta que murió en 2020.

Robert Redford nació como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, un chico de California cuyo cabello rubio y buena semblanza facilitó su camino a través de un aprendizaje en televisión y teatro en vivo que eventualmente lo llevó a la gran pantalla.

Redford asistió a la universidad con una beca de béisbol y más tarde protagonizaría un bateador de mediana edad en "The Natural" de 1984, la adaptación de la novela de Bernard Malamud. Tenía un interés temprano en el dibujo y la pintura, luego pasó a estudiar en la Academia Americana de Artes Dramáticas, debutando en Broadway a finales de la década de 1950 y pasando a la televisión en programas como "The Twilight Zone", "Alfred Hitchcock Presents" y "The Untouchables".

Después de conseguir un papel principal en Broadway en "Sunday in New York", Redford fue elegido por el director Mike Nichols en una producción de "Barefoot in the Park" de Neil Simon, más tarde protagonizando junto a Fonda la versión cinematográfica. Redford no participó en uno de los mayores éxitos de Nichols, "The Graduate", lanzado en 1967. Nichols había a Redford para el papel que finalmente interpretó Dustin Hoffman, pero Redford parecía incapaz de relacionarse con el joven socialmente torpe que termina teniendo una aventura con una de las amigas de sus padres.

"Dije, 'No puedes interpretarlo. Nunca puedes interpretar a un perdedor'", reveló Nichols durante una proyección de la película en 2003 en Nueva York. "Y Redford dijo, '¿Qué quieres decir? Por supuesto que puedo interpretar a un perdedor'. Y yo dije, 'OK, ¿alguna vez has fracasado con una chica?' y él dijo, '¿Qué quieres decir?' Y no estaba bromeando".

Incluso mientras Redford defendía el cine independiente de bajo presupuesto, continuó protagonizando producciones de Hollywood convencionales, logrando éxitos ocasionales como "Spy Game" de 2001, que coprotagonizó con Brad Pitt, heredero aparente del legado de Redford a quien había dirigido en "A River Runs Through It".

Irónicamente, "The Blair Witch Project", "Garden State", "Napoleon Dynamite" y otras películas improvisadas que salieron de Sundance a veces hicieron más olas, y más dinero, que algunos fracasos de taquilla protagonizados por Redford como "Havana", "The Last Castle" y "An Unfinished Life".

Redford también apareció en varias narrativas políticas. Hizo el papel de un idealista que se postula para senador en "The Candidate" de 1972 y pronunció una de las líneas de cierre más memorables, "¿Qué hacemos ahora?" después de que su personaje logra ganar. Hizo el papel de Woodward, junto a Hoffman como Carl Bernstein, en "All the President’s Men" de 1976, la historia de los reporteros del Washington Post cuya investigación de Watergate ayudó a derrocar al presidente Richard Nixon.

Con "Lions for Lambs" de 2007, Redford regresó a la dirección en una saga de un congresista (Tom Cruise), una periodista (Meryl Streep) y un académico (Redford) cuyas vidas se cruzan por la guerra contra el terrorismo en Afganistán.

Su mayor triunfo cinematográfico llegó con su debut como director en "Ordinary People", que venció al clásico "Raging Bull" de Martin Scorsese en los Oscar. En la película, Donald Sutherland y Mary Tyler Moore se presentan como los padres reprimidos de un joven problemático, interpretado por Timothy Hutton, en su debut en la pantalla grande. Redford fue elogiado por elegir a Moore en un papel inesperadamente serio y por su tratamiento equilibrado de los personajes, una cualidad que según Roger Ebert diferenció "la película de la sofisticada telenovela suburbana en la que fácilmente podría haberse convertido" .

Otros esfuerzos de dirección de Redford incluyeron "The Horse Whisperer", "The Milagro Beanfield War" y "Quiz Show" de 1994, el último de los cuales también obtuvo nominaciones al Oscar a la mejor película y director. En 2002, Redford recibió un Oscar honorario, con los organizadores de la academia citándolo como "actor, director, productor, creador de Sundance, inspiración para cineastas independientes e innovadores en todas partes".

"La idea del forajido siempre me ha resultado muy atractiva. Si miras algunas de las películas, generalmente tiene que ver con la sensibilidad del forajido, que creo que probablemente ha sido mi sensibilidad. Creo que simplemente nací con ella", expresó Redford en 2018. "Desde que era solo un niño, siempre estaba tratando de liberarme de los límites por los que estaba atrapado, y siempre quería salir".

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Hillel Italie, Jake Coyle y Mallika Sen. Bob Thomas, veterano periodista de AP que falleció en 2014, fue el principal autor de esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press