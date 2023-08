Reseña: “Red, White & Royal Blue” es agradable por lo que es y por lo que sabe que no es

La película, dirigida por el dramaturgo de ascendencia puertorriqueña Matthew López, galardonado con el Tony por “The Inheritance”, quien coescribió el guion con Ted Malawer, está basada en una novela popular de la escritora Casey McQuiston que rápidamente se convirtió en un éxito de ventas del New York Times tras su debut en 2019 y llamó la atención de Amazon Studios. La historia de McQuiston muestra cómo del odio se puede pasar al amor entre el hijo de la presidenta de Estados Unidos y un príncipe británico con el que empieza una relación romántica secreta. El príncipe llamado Henry es gay. Alex Claremont-Diaz, el hijo de la presidenta y un senador, no está muy seguro de cómo se identifica. Pero ambos siguen dentro del closet. Otros personajes son trans y pansexuales, aunque no se definen únicamente por eso. La presidenta está casada con un hombre de ascendencia latina. LA Review of Books describió la novela como “propulsora”, “sensacionalista” y “fantástica”.

Aquí no hay pasión al nivel de “Call Me By Your Name” (“Llámame por tu nombre”) o “Passages”(“Pasajes”), pero López y sus actores van mucho más allá de lo que intentaron sus mojigatos predecesores, lo cual no es poca cosa. Incluso tenemos un atrevido corte hacia el Monumento a Washington.