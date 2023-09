Reseña: Pinochet es un vampiro en la surreal y aterradora “El Conde”

© 2023 Netflix, Inc.

En esta imagen proporcionada por Netflix, Gloria Münchmeyer, izquierda, y Jaime Vadell en una escena de "El Conde". (Pablo Larraín/Netflix vía AP) © 2023 Netflix, Inc.

© 2023 Netflix, Inc.

En esta imagen proporcionada por Netflix, Paula Luchsinger como Teresita en una escena de "El Conde". (Diego Araya Corvalán/Netflix vía AP) © 2023 Netflix, Inc.

© 2023 Netflix, Inc.

En esta imagen proporcionada por Netflix, una escena de "El Conde". (Pablo Larraín/Netflix vía AP) © 2023 Netflix, Inc.

© 2023 Netflix, Inc.

En esta imagen proporcionada por Netflix, Paula Luchsinger en una escena de "El Conde". (Pablo Larraín/Netflix vía AP) © 2023 Netflix, Inc.

© 2023 Netflix, Inc.

En esta imagen proporcionada por Netflix, Alfredo Castro en una escena de "El Conde". (Pablo Larraín/Netflix vía AP) © 2023 Netflix, Inc.

© 2023 Netflix, Inc.

En esta imagen proporicionada por Netflix, Jaime Vadell en una escena de "El Conde". (Pablo Larraín/Netflix vía AP) © 2023 Netflix, Inc.

Pinochet renunció en 1990 después de que los chilenos votaron contra el gobierno militar, sólo para asumir el papel de comandante en jefe del ejército y, más tarde, el puesto autocreado de senador vitalicio, hasta su dimisión en 2002. Murió en 2006 sin pasar por los tribunales chilenos. El hecho de que no haya sido llevado ante la justicia se concibe en la película como una situación que coloca al país en una especie de limbo eterno, condenado a seguir sufriendo a manos del General y sus discípulos.

“El Conde” obviamente no es una lección de historia, pero en ella la información llega rápido. Podría rivalizar con “His Girl Friday” (“Luna nueva”) en palabras por minuto, lo que puede ser difícil de procesar en subtítulos para las personas que no hablan español, pero aquí es donde Netflix resulta útil: el diálogo es tan nítido que no querrás perderte ni una palabra. También hay un narrador de habla inglesa (cuya identidad se revela eventualmente), lo que le da una sensación de libro de cuentos caprichosamente macabra.