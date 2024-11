Reseña: Gwen Stefani regresa al rock suave con "Bouquet"

Si el álbum cuenta la historia de su relación, comienza con “Somebody Else’s”. Stefani retrata su anterior enredo romántico y malas decisiones. “I don’t know what a heart like mine/Was doin’ in a love like that, ah” (No sé qué hacía un corazón como el mío/En un amor como ese, ah), canta. “I don’t know what a woman like me/Was doin’ with a man like you” (No sé qué hacía una mujer como yo/Con un hombre como tú).