Reseña: Documental “Carlos” es un retrato amoroso y respetuoso de Santana

“Magia, no trucos. El fluir de la gracia”, dice.

Lo más destacado es ver a Santana y su banda tocar bajo la lluvia durante el Concierto para las Américas de 1982 en República Dominicana. Otros directores pueden mostrar un clip corto y listo, pero Valdez deja que se reproduzca durante mucho tiempo, un placer.

Vemos a un joven Santana crecer con un padre violinista y una madre audaz al tiempo que lo hipnotizaba el blues-rock de Ray Charles, B.B. King y Little Richard. Santana hacía tortillas en un restaurante en San Francisco a fines de la década de 1960 (Llama a la ciudad un “vórtice de novedad”) e iba al Fillmore para escuchar a Grateful Dead y Country Joe and the Fish.

Después de que lo descubrieran tratando de colarse en el legendario foro sin pagar entrada, el empresario Bill Graham quedó tan impresionado por este guitarrista flaco que lo invitó a abrir para The Who, Steve Miller y Howling Wolf.

En Woodstock, méses antes de que su banda lanzara su álbum debut, Santana sube al escenario muy drogado por accidente (Gracias, Jerry García) y dice una pequeña oración: “Dios, sé que estás aquí. Por favor, mantenme en tempo y sintonía”. A lo largo de su presentación, Santana parece estar luchando con el mástil de su guitarra, que para él parecía una serpiente.

Su primer cheque de regalías lo gastó en una casa y un refrigerador para su mamá, cumpliendo una promesa. “Es mejor que los Grammy, los Oscar y los trofeos Heisman. Se siente mejor que cualquier otra cosa”, afirma en el documental.

Inevitablemente, llega la caída, con las drogas y los excesos. Conmocionado por la muerte de Jimi Hendrix y Janis Joplin, Santana decide que debe elegir entre la heroína o la meditación espiritual. Elige la segunda, se viste de blanco, come sano, recurre al jazz y decide “navegar por el cosmos de la imaginación”.

Con éxitos duraderos como “Oye cómo va” y “Black Magic Woman”, Santana ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll en 1998, era la primera persona de ascendencia hispana en ser incluida al salón. Pero su historia no había terminado. “Este tiempo en la Tierra es una ilusión”, argumenta, después de todo.

“Supernatural”, que llegó en 1999 durante una explosión del pop latino, ganó un total de nueve premios Grammy con éxitos como “Smooth”, “Put Your Lights On” y “Maria Maria”. Lo calificaron tras esto como un rey del segundo acto. Vamos, fue genial.

Valdez muestra con realismo que las bandas de Santana estaban lejos de ser estables en lo que respecta a sus alineaciones (muestra hábilmente a varios cantantes interpretando la misma sección de “Black Magic Woman” en vivo) y captura a Santana hoy viendo un viejo concierto que hizo con su difunto padre. ”Él está orgulloso de mí y yo estoy orgulloso de él. Y lo extraño”, le dice a la cámara.

Santana merece estar en el Monte Rushmore del rock y por eso “Carlos” es en muchos sentidos un correctivo al pensamiento de personas como Jann Wenner, cofundador de Rolling Stone, quien lo pasó por alto para su nuevo libro de rockeros trascendentales, titulado “The Masters”. Un maestro se esconde a plena vista.

“Carlos”, un estreno de Sony Pictures Classics tiene una clasificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por diálogos, contenido sobre drogas y desnudos breves. Duración: 87 minutos. Tres estrellas de cuatro.

Siga a Mark Kennedy en http://twitter.com/KennedyTwits

FUENTE: Associated Press