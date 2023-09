Reseña: “A Million Miles Away” inspira con la historia de un astronauta poco probable

El astronauta estadounidense José Hernández, izquierda, y la directora mexicana Alejandra Márquez Abella posan para un retrato durante una entrevista sobre la película biográfica "A Million Miles Away" acerca de la travesía de Hernández para llegar al espacio en la Ciudad de México el 8 de septiembre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.