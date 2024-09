Por qué Michael Keaton no puede usar su nombre real

El deseo de ser Michael Keaton Douglas

A pesar de los logros alcanzados con su nombre artístico, Michael Keaton ha expresado en varias ocasiones su deseo de utilizar su nombre real en créditos futuros. Durante la producción de su película más reciente, Knox Goes Away, el actor y director planeaba figurar en los créditos como Michael Keaton Douglas. Sin embargo, entre el ajetreo de la filmación y las decisiones de último minuto, esta idea no llegó a materializarse. “Dije: ‘Oigan, solo como advertencia, mi crédito va a ser Michael Keaton Douglas’”, explicó. “Y se me pasó totalmente. Me olvidé de darles suficiente tiempo para incluirlo y crear eso. Pero sucederá”.

Este pequeño detalle muestra cómo, incluso en su avanzada carrera, Keaton sigue valorando su nombre original y siente una conexión profunda con él, aunque el público lo identifique bajo otro apellido.