Por qué el 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars en toda la galaxia

Una colección de recuerdos de "Star Wars" es exhibida en Rancho Obi-Wan, un museo sin fines de lucro, el jueves 1 de mayo de 2025, en Petaluma, California. El letrero dice: "Que el 4 esté contigo". (AP Foto/Haven Daley)

ARCHIVO - Aficionados de Star Wars con diferentes versiones de uniformes de Boba Fett asisten a una convención de aficionados llamada Celebración de Star Wars en Japón, el viernes 18 de abril de 2025, en Chiba, cerca de Tokio. (AP Foto/Hiro Komae, archivo)

ARCHIVO - Una aficionada de Star Wars posa para una fotografía durante una convención de aficionados llamada Celebración de Star Wars en Japón, el viernes 18 de abril de 2025, en Chiba, cerca de Tokio. (AP Foto/Hiro Komae, archivo)

El Día de Star Wars fue creado por los fanáticos en un astuto juego de palabras con una de las frases más populares de las películas: “Que la fuerza te acompañe” ("May the force be with you", en inglés), y que con respecto al 4 de mayo se expresaría así: “May the 4th be with you”.