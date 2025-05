Trump ordena reabrir la prisión de Alcatraz para enviar a los "delincuentes más despiadados y violentos" de EE.UU.

“Ya no seremos rehenes de criminales, matones, y jueces que tienen miedo de hacer su trabajo”, expresó Trump, quien también criticó a miembros del poder judicial por, según él, no permitir la remoción efectiva de individuos reincidentes, a los que responsabilizó por generar “miseria y sufrimiento” en las comunidades.

Desde su cierre, el sitio se transformó en un destino turístico y en un emblema del sistema penitenciario estadounidense. No obstante, el plan de Trump no solo contempla reabrir la prisión, sino también ampliarla para aumentar su capacidad. Aunque no se han dado detalles sobre el presupuesto ni sobre el cronograma de ejecución, el exmandatario fue enfático en su intención de convertir Alcatraz en una herramienta central para su estrategia de seguridad.