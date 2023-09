Para The Chemical Brothers, un 10mo álbum de estudio es un logro y un reto

ARCHIVO - Ed Simons, izquierda, y Tom Rowlands de The Chemical Brothers durante su presentación en Field Day, el 20 de agosto de, 2022, en Victoria Park en Londres. Los Chemical Brothers lanzaron su 10mo álbum de estudio "For That Beautiful Feeling", el viernes 8 de septiembre de 2023. (Foto Alberto Pezzali/Invision/AP, archivo) Invision

Previo al lanzamiento de “For That Beautiful Feeling”, Rowlands y Ed Simons compartieron cuatro sencillos: “No Reason”, “Live Again” con Halo Maud, “Skipping Like A Stone” con Beck y “The Darkness That You Fear”. Previamente, habían colaborado con Beck en “Wide Open” de 2015.