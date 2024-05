Museo del Prado confirma redescubrimiento de Caravaggio perdido

En esta combinación de fotografías proporcionada por el Museo del Prado el lunes 6 de mayo de 2024 la restauración de la obra "Ecce Homo" de Caravaggio. El Museo del Prado de España confirmó que una pintura que iba a ser subastada en Madrid en 2021 es en realidad una obra del maestro barroco italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio que se consideraba perdida. (Museo del Prado, vía AP) Spain's Prado Museum has confirmed that a painting that was due to be auctioned in Madrid in 2021 is in fact a work by Italian Baroque master Michelangelo Merisi da Caravaggio that was considered lost. (Prado Museum, via AP)