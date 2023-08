Mujeres combaten la misoginia para llevar al hip hop en una nueva dirección

ARCHIVO - Salt N' Pepa muestra los premios que ganaron por mejor interpretación de un dúo o grupo de rap en la 37a entrega anual de los premios Grammy en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, California, el 1 de marzo de 1995. Las mujeres han luchado para dar forma a su identidad en el hip hop y exigir reconocimiento. En el 50 aniversario del género musical, las raperas están aprovechando su momento para brillar, mientras siguen exigiendo respeto y enfrentando desafíos de hace décadas. (Foto AP/Mark J. Terrill, archivo) AP1995

La rapera Itz*Nobi graba una canción en la cabina de un estudio de grabación, el 10 de junio de 2023, en Savannah, Georgia.Las mujeres han luchado para moldear su identidad en el hip hop y exigir reconocimiento. En el 50 aniversario del género musical, las raperas están aprovechando su momento para brillar, mientras siguen exigiendo respeto y enfrentando desafíos de hace décadas. (Foto AP/Sharon Johnson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Rasheeda habla durante una entrevista con The Associated Press por el 50 aniversario del hip hop, el jueves 29 de junio de 2023 en Atlanta. Las mujeres han luchado para moldear su identidad en el hip hop y exigir reconocimiento. En el 50 aniversario del género musical, las raperas están aprovechando su momento para brillar, mientras siguen exigiendo respeto y enfrentando desafíos de hace décadas. (Foto AP/Brynn Anderson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Rasheeda habla durante una entrevista con The Associated Press por el 50 aniversario del hip hop, el jueves 29 de junio de 2023 en Atlanta. Las mujeres han luchado para moldear su identidad en el hip hop y exigir reconocimiento. En el 50 aniversario del género musical, las raperas están aprovechando su momento para brillar, mientras siguen exigiendo respeto y enfrentando desafíos de hace décadas. (Foto AP/Brynn Anderson) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - El grupo de raperas Salt-N-Pepa posa a su llegada al Radio City Music Hall de Nueva York para la 11a edición de los Premios MTV a los Videos Musicales el 8 de septiembre de 1994. Las mujeres han luchado para moldear su identidad en el hip hop y exigir reconocimiento. En el 50 aniversario del género musical, las raperas están aprovechando su momento para brillar, mientras siguen exigiendo respeto y enfrentando desafíos de hace décadas. (Foto AP/Malcolm Clarke, archivo) 1994 AP

Roxanne Shante posa para un retrato el 18 de julio de 2023, en Nueva York. Las mujeres han luchado para moldear su identidad en el hip hop y exigir reconocimiento. En el 50 aniversario del género musical, las raperas están aprovechando su momento para brillar, mientras siguen exigiendo respeto y enfrentando desafíos de hace décadas. (Foto Matt Licari/Invision/AP) 2023 Invision

Roxanne Shante posa para un retrato el 18 de julio de 2023, en Nueva York. Las mujeres han luchado para moldear su identidad en el hip hop y exigir reconocimiento. En el 50 aniversario del género musical, las raperas están aprovechando su momento para brillar, mientras siguen exigiendo respeto y enfrentando desafíos de hace décadas. (Foto Matt Licari/Invision/AP) 2023 Invision