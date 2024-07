Meses Después de Su Ruptura con William Levy, Elizabeth Gutiérrez Declara: 'Es el Hombre al que Siempre Amaré'

Screenshot 2024-07-26 at 12.27.24PM.png

Y sí, a pesar de nuestros problemas, es el hombre que siempre voy a amar y desear lo mejor. Si mi gran defecto es amar al padre de mis hijos, prefiero que ese sentimiento sea amor y no odio. No puede ser que las personas que conocen la historia desde adentro se atrevan a decir que yo ‘estuve encarcelada’. Yo estaba en un lugar que elegí, donde el hombre que estuvo conmigo me cuidó, me protegió y me dio lo mejor de él. A veces, a pesar de él mismo", se lee en una parte del comunicado.