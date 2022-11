Marc Anthony y su declaración de amor a Nadia Ferreira en los Latin Grammys

La 23a. edición de los Latin GRAMMY ha reunido a una larga lista de celebridades en la Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. Como era de esperarse, la alfombra roja de este evento se ha convertido en un derroche de glamour. Marc Anthony no se ha perdido de esta premiación, pues fue nominado en cuatro categorías. Y no ha llegado solo, sino con la mejor compañía, la de su guapa prometida Nadia Ferreira, aquien ha sorprendido con una declaración de amor desde el escenario al recibir su primer premio.