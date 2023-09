Maná va en busca de "el espíritu de las ideas" con su gira México Lindo y Querido

Fher Olvera, cantante de la banda mexicana de pop rock Maná durante su concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México el 12 de noviembre de 2022. Al fondo se ve el baterista Alex González. Maná donará una porción de las entradas de sus conciertos en Estados Unidos a organizaciones que apoyan a latinos como parte de su gira México Lindo y Querido. (Foto AP/Marco Ugarte, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved