Los Ángeles Azules recibirán el Premio Billboard Trayectoria Artística

ARCHIVO - Miembros de la banda mexicana de cumbia Los Ángeles Azules escuchan una pregunta durante una conferencia de prensa para promover su álbum "De plaza en plaza" en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 2016. De izquierda a derecha los hermanos Mejía Avante: Alfredo, Jorge, José, Guadalupe, Elías y Cristina. Los Ángeles Azules serán galardonados con el Premio Billboard Trayectoria Artística el 5 de octubre de 2023 en los Premios Billboard de la Música Latina. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo) Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.