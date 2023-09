Los actores clave en las huelgas de Hollywood

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Desde 2009, Lombardini es presidenta y principal negociadora de la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP por sus siglas en inglés), el conglomerado de estudios, servicios de streaming y productoras que crea contratos con los sindicatos.

Creció en un suburbio de clase trabajadora de Boston, se licenció en historia del Renacimiento en la Universidad de Chicago y en derecho en Stanford. Trabajó para un par de firmas privadas antes de unirse a la AMPTP como abogada cuando el grupo se formó por primera vez en 1982.

Una figura respetada, aunque conflictiva en años pasados, se convirtió en el blanco de la furia de los huelguistas. Aparece a menudo en carteles de los mítines y es objeto de muchas cuentas de parodia en las redes sociales.

ELLEN STUTZMAN

Ellen Stutzman estaba sentada frente a Lombardini en las negociaciones fallidas que condujeron a la huelga de escritores y en las charlas exitosas que llevaron a un acuerdo. No es un asiento que esperaba ocupar cuando comenzó el año.

Stutzman, quien también es abogada, asumió el cargo de negociadora principal del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA por sus siglas en inglés) el 28 de febrero, apenas dos semanas antes de que comenzaran las negociaciones contractuales. Tomó el puesto después de que el negociador principal David Young, quien dirigió el gremio durante la huelga de 2007-2008, renunciara por razones de salud.

Todavía conserva el título de su rol anterior: directora ejecutiva adjunta de la rama oeste del WGA. Stutzman se unió al sindicato como investigadora en 2006. Analizar los problemas del sindicato y educar sobre ellos a sus integrantes, funcionarios y al público es una de sus especialidades.

“Les diríamos a los espectadores y al público que los guionistas están luchando por tener una carrera, una profesión viable y continuar creando los programas y películas que la gente en este país y en todo el mundo ama”, dijo Stutzman a la AP. el primer día de la huelga de guionistas en mayo.

Generalmente considerada como más discreta y menos combativa que Young, Stutzman jugó un papel clave en el pleito de los guionistas con los agentes en 2019, en la que los miembros del WGA despidieron a sus representantes en masa por los planes de las principales agencias de talentos de Hollywood para expandirse hacia la producción. El sindicato también demandó a las agencias, calificando la posible medida como un conflicto de intereses y una violación de la ley antimonopolio. Esa batalla, que ganaron los guionistas, sirvió de alguna manera como ensayo general para la huelga que se avecinaba.

Stutzman se graduó de la facultad de relaciones industriales y laborales de la Universidad de Cornell en 2004 y trabajó para el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios-Trabajadores Unidos de la Salud antes de unirse al gremio de escritores.

LOS EJECUTIVOS

Lombardini y la AMPTP representan una coalición de más de 350 empresas, pero como en la propia industria del entretenimiento, dominan unos pocos gigantes.

Tres líderes han llegado a encarnar el grupo: el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, el director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, y el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos.

El trío, junto con la presidenta y directora de contenido de NBCUniversal, Donna Langley, asumió un papel directo en el reinicio de las negociaciones y estuvo en la sala durante tres largos días de charlas a partir del miércoles antes de dejarlo en manos de Lombardini y los abogados el fin de semana.

Un esfuerzo similar realizado por el mismo cuarteto para reiniciar el diálogo un mes antes fracasó rápidamente, y el gremio de guionistas dijo que fueron sermoneados en lugar de negociar con ellos.

Como director ejecutivo del mayor gigante del entretenimiento, Iger de Disney siempre habría sido blanco de los huelguistas. Pero un nuevo contrato, supuestamente valorado en más de 30 millones de dólares anuales, el día antes de que se convocara la huelga de actores, y sus comentarios al día siguiente, lo llevaron directo a la boca y los letreros de muchos huelguistas. Iger dijo que era “el peor momento del mundo” para sumarse a las disrupciones que ya enfrenta la industria.

El cambio de la industria hacia el modelo de streaming está detrás de la mayoría de los problemas que llevaron a las huelgas. Netflix fue pionera en ese formato, y Sarandos lo representa ante los huelguistas. Sarandos se unió a Netflix en 2000, poco después de su fundación, e inició su paso a la programación original con “Lilyhammer”, “House of Cards” y “Orange is the New Black”.

Como director ejecutivo de Warner-Discovery, Zaslav, para los huelguistas, encarna al ejecutivo del entretenimiento que se aleja de la programación creativa de élite hacia los reality shows y otros programas menos refinados, principalmente en Max, el servicio de streaming que bajo su supervisión eliminó a “HBO” de su nombre.

Antes de que comenzaran las huelgas, ya era despreciado por muchos en el lado creativo por dejar en el cajón proyectos casi terminados como “Batgirl” y convertirlos en cancelaciones de impuestos.

FRAN DRESCHER

Fran Drescher es el rostro más famoso de las huelgas, tanto por su papel protagónico en la comedia de los años 90 “The Nanny” (“La niñera”) como por el discurso que pronunció y que dio chispa a los actores cuando se anunció su huelga.

Drescher fue reelegida el 8 de septiembre como presidenta del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA), cargo que ocupa desde 2021.

Sacudió las riendas del liderazgo de SAG-AFTRA con su encendido discurso en la conferencia de prensa que anunció la huelga el 14 de julio. Drescher dijo a The Associated Press en una entrevista que prefirió improvisar en vez de limitarse a leer una declaración escrita.

“Cuando se habla desde el corazón, la gente es muy receptiva”, dijo Drescher a la AP. “Porque supongo que ven a mucha gente que no lo hace. Y así, en cierto modo, hacerlo elimina el ruido”.

Drescher nació, creció y estudió en una universidad comunitaria en Queens, Nueva York. Tuvo una serie de papeles pequeños hasta obtener otros más memorables, generalmente interpretando a neoyorquinas impetuosas, comenzando con su rol en “Saturday Night Fever” (“Fiebre de sábado por la noche”) en 1976.

Se convirtió en un nombre muy conocido cuando cocreó y protagonizó “The Nanny”. La serie se transmitió por CBS de 1993 a 1999 y se inspiró en gran parte en su vida.

GUIONISTAS

Como siempre, los escritores trabajan en un (relativo) anonimato en comparación con los actores famosos para los que escriben. Las contrapartes menos conocidas de Drescher en el lado de los guionistas (técnicamente dos sindicatos que se unen para negociaciones y huelgas) son Meredith Stiehm y Lisa Takeuchi Cullen. Stiehm fue reelegida el 19 de septiembre como presidenta de la rama oeste del WGA y Takeuchi Cullen fue elegida como presidenta de su homólogo del Este por primera vez dos días después.

Stiehm es la creadora galardonada con un Emmy del programa policial de CBS “Cold Case” de principios de la década de 2000 y cocreadora de “The Bridge” en FX. Los créditos de Takeuchi Cullen, incluyen los programas de televisión “The Ordained” y “Law & Orden: UVE”. Takeuchi Cullen reemplaza al saliente Michael Winship, quien había sido presidente durante la mayor parte de la huelga.

Ambas mujeres cumplirán mandatos de dos años y están cerca de dejar sus carteles de protesta y tomar sus bolígrafos nuevamente.

DUNCAN CRABTREE-IRELAND

Los gremios de Hollywood operan como ciudades que tienen un alcalde electo que establece la agenda y un administrador que supervisa las operaciones de manera más directa. Si Drescher es la alcaldesa de SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland es el administrador de la ciudad.

Crabtree-Ireland, que ha trabajado para el gremio durante más de 20 años, se convirtió en su director ejecutivo nacional y principal negociador poco después de que Drescher asumiera el cargo.

Tomó un camino improbable para llegar allí. Nació en Memphis y creció en Londres y Dallas. Estudió en Georgetown y en la facultad de derecho en la Universidad de California, Davis. Crabtree-Ireland trabajó durante varios años como fiscal penal en Los Ángeles antes de ir hacia la izquierda y convertirse en abogado del SAG-AFTRA en el 2000.

“De vez en cuando me piden que hable con estudiantes de derecho sobre trayectorias laborales, y siempre comienzo la historia diciendo que no puedo, no los animo a que intenten replicar esto porque no tengo idea de cómo sucedió”, dijo Crabtree-Ireland a AP en una entrevista. “Nunca pensé que estaría aquí”.

Poco después de conseguir el puesto enfrentaría una gran prueba. Las primeras negociaciones contractuales para actores de cine y televisión bajo su papel de negociador en jefe resultaron en la primera huelga del sindicato en más de 40 años.

Su regreso a la mesa de negociaciones parece ahora inminente.

___

Los periodistas de The Associated Press, Krysta Fauria y Damian Dovarganes contribuyeron a este despacho

FUENTE: Associated Press