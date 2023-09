John Grisham y George R.R. Martin demandan a desarrolladora de ChatGPT

El autor John Grisham en la noche inaugural de "A Time To Kill" en Broadway en Nueva York el 20 de octubre de 2013, izquierda, y el autor R.R. Martin en Toronto el 12 de marzo de 2012. John Grisham y Martin son algunos de los 17 autores que demandaron a OpenAI por “robo sistemático a escala masiva”, en la más reciente de una ola de acciones legales por parte de escritores consternados porque los programas de inteligencia artificial utilizan sus obras protegidas por derechos de autor sin autorización. (Foto AP) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.