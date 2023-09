Hijos honran la memoria de Jenni Rivera con “Misión cumplida”

Jacqie Rivera, izquierda, y Johnny Lopez, hijos de la fallecida música Jenni Rivera, posan para un retrato para promover el álbum póstumo "Misión cumplida", en la Ciudad de México, el viernes 18 de agosto de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Jacqie Rivera, izquierda, y Johnny Lopez, hijos de la fallecida música Jenni Rivera, posan para un retrato para promover el álbum póstumo "Misión cumplida", en la Ciudad de México el viernes 18 de agosto de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Jacqie Rivera, izquierda, y Johnny Lopez, hijos de la fallecida música Jenni Rivera, posan para un retrato para promover el álbum póstumo "Misión cumplida", en la Ciudad de México, el viernes 18 de agosto de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.