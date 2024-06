Geraldine Bazán se defiende de Maxine Woodside por polémico comentario: "De eso comen"

La polémica ya estaba en pleno apogeo en redes cuando un grupo de reporteros interceptó a Geraldine Bazán en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para conocer su reacción ante los comentarios, especialmente viniendo de otra mujer. “Yo no voy a entrar en esas… no tengo nada que decir”, respondió Geraldine.

Finalmente, la exconcursante de ‘La casa de los famosos 4’ comentó que no le afectan los comentarios, aunque reconoce que se ha perdido la empatía al opinar sobre figuras públicas. “No me molestan los comentarios malintencionados. Yo escojo mis batallas. Muchas veces se cruza esa línea de la sororidad y la humanidad, pero yo me concentro en lo mío, en lo que soy, mis hijas, y al final es lo que está en la consciencia de cada uno. No se puede hacer más”, concluyó.

4o

Embed - Geraldine Bazán pone en su lugar a Maxine Woodside | MICHISMECITO

FUENTE: con informacion de tvynotas.mx